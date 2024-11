Toby de Kort/SQ Vision De schade aan de galerie is groot.

vandaag, 08:43 Ravage na kunstroof in Oisterwijk, dieven gevlucht

Bij een galerie in het centrum van het Brabantse dorp Oisterwijk is vannacht een kunstroof gepleegd. Daarbij zijn zware explosieven gebruikt om het pand binnen te komen.

De schade aan de galerie is groot. En ook bij een tiental panden in de omgeving zijn er door de explosie ramen gesprongen. De knal was tot ver in het dorp te horen, schrijft Omroep Brabant.

De voordeur van de MPV Gallery aan de Dorpsstraat werd eruit geblazen en de daders sloegen hun slag in de galerie, waarna ze met de auto op de vlucht sloegen. Het is onduidelijk wat er precies is buitgemaakt. De politie kan daar nog niets over zeggen.

De vluchtauto is verder op in het dorp teruggevonden. Het gebied rond het voertuig is afgezet, omdat er mogelijk nog explosieven in liggen. De kunstdieven zijn nog niet gevonden.