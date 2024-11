ANP Arantxa Rus

NOS Sport • vandaag, 18:31 • Aangepast vandaag, 21:12 Rus en Lamens zetten tennissters op voorsprong in Billie Jean King Cup

Arantxa Rus en Suzan Lamens hebben de Nederlandse tennissters op een 2-0 voorsprong gezet tegen Slovenië in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Beiden wonnen hun partij in drie sets.

De Nederlandse ploeg heeft zaterdag genoeg aan een overwinning op Slovenië om zich te plaatsen voor de kwalificatierondes van de Billie Jean King Cup in april 2025, waar een ticket kan worden verdiend voor de finales van eind dat jaar.

Bertens captain

Captain Elise Tamaëla ontbreekt in Slovenië wegens privéomstandigheden. Ze wordt vervangen door Kiki Bertens, normaal de assistent-coach.

Rus poetste tegen de Sloveense Tamara Zidansek drie matchpoints weg, waarna de Nederlandse kopvrouw er na een comeback met de winst vandoor ging: 6-7 (4), 7-5, 6-2.

Rus (WTA-81) staat ruim honderd plaatsen hoger op de wereldranglijst dan haar opponente, maar toch had de 33-jarige Nederlandse het moeilijk op het Sloveense indoorgravel. Ze leverde in de eerste set vier keer haar servicebeurt in. Zidansek deed hetzelfde, maar de halvefinaliste van Roland Garros in 2021 trok in de tiebreak aan het langste eind.

De 26-jarige Sloveense kwam in de tweede set op een 2-5 voorsprong en kreeg drie matchpoints, maar opeens kende Rus een opleving. Ze trok de stand gelijk en brak ook door de volgende opslagbeurt van Zidansek: 7-5.

In de beslissende derde set slaagde Rus er in de vierde game als eerste in haar service te behouden en zo op een 3-1 voorsprong te komen. Met haar derde break van de set kreeg ze Zidansek na ruim drie uur tennis op de knieën.

Lamens wint na stroeve start

Suzan Lamens won met 6-4, 3-6, 6-1 van Veronika Erjavec, die 84 plekken onder Lamens (WTA-87) staat op de wereldranglijst. In de eerste set kwam Lamens een vroege break te boven door twaalf punten op rij te winnen, goed voor twee breaks.

In de matige tweede set lukte het niet om toe te slaan op een opslagbeurt van Erjavec. Lamens, die vorige maand voor het eerst een WTA-toernooi won, herstelde de orde met aanvallender spel in de derde set en kwam niet meer in de problemen.