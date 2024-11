ANP Alexander Zverev

NOS Sport • vandaag, 16:36 Zverev bereikt halve finales ATP Finals, Alcaraz moet afwachten na nederlaag

Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van de ATP Finals in Turijn. De Duitse nummer twee van de wereldranglijst versloeg in twee sets Carlos Alcaraz (ATP-3): 7-6 (5), 6-4.

De Spanjaard maakt nog een kleine kans om door te gaan.

Zverev had zijn eerdere twee groepsduels, tegen Andrej Roebljov en Casper Ruud, al overtuigend gewonnen. Toch had hij nog een setwinst nodig om zeker te zijn van de halve finales.

Hoog niveau

In de eerste set kreeg hij volop kansen om de opslagbeurt van de Spanjaard te breken. Alcaraz, die eerder dit toernooi klaagde over ziekte en verkoudheid, werkte die allemaal wel. De sterk serverende Zverev verprutste op 6-5 een kans om het af te maken, maar in de tiebreak haalde hij toch de set binnen: 7-5.

AFP Alexander Zverev en Carlos Alcaraz

Met de halve finale op zak pakte de Duitser meteen door en plaatste een break in de openingsgame. Alcaraz oogde fitter dan eerder dit toernooi en liet een uitstekend niveau zien, toch was hij ook in de tweede set niet opgewassen tegen de sterke Zverev.

Zverev, die het eindejaartoernooi al twee keer won, neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Amerikaan Taylor Fritz.

Alcaraz moet afwachten

Of het toernooi van Alcaraz nog een vervolg krijgt, hangt af van het resultaat van het laatste groepsduel. Dan moet Andrej Roebljov (ATP-8) vanavond in het laatste groepsduel in twee sets winnen van Casper Ruud (ATP-7). Het percentage gewonnen games geeft dan de doorslag.