NOS Nieuws • vandaag, 13:52 Brussel voorspelt: Europese economie groeit volgend jaar eindelijk weer

Na lange tijd van krimp zal de economie in de Europese Unie volgend jaar weer groeien, denkt de Europese Commissie. Volgens prognoses groeit het bruto binnenlands product in de EU volgend jaar met 1,5 procent en in 2026 met 1,6 procent.

Belangrijke oorzaak is het Europese werkloosheidscijfer, dat nog nooit zo laag was als nu. Tegen het einde van dit jaar zullen acht miljoen meer mensen in Europa een baan hebben dan voor de corona-uitbraak.

Eurocommissaris Gentiloni van Economische Zaken spreekt van een opvallend forse toename in werkgelegenheid. Vooral vrouwen, oudere werknemers en arbeidsmigranten hebben hiervan kunnen profiteren, zegt hij.

Productiviteit hapert

In oktober was 5,9 procent van de Europese beroepsbevolking werkloos. Dit is het laagste cijfer sinds Brussel de cijfers van lidstaten verzamelt. De voorspelling is dat de werkgelegenheid in de toekomst minder snel zal groeien; volgend jaar met 0,8 procent en in 2026 met 0,5 procent.

De halfjaarlijkse prognose van de Europese Commissie is niet alleen maar rooskleurig. In Europa zal de productiviteit, bijvoorbeeld hoeveel een werknemer produceert in een uur werken, dit jaar stagneren. Daarop volgt een licht herstel in de jaren daarna. "Toch blijft het ingetogen tot en met 2026", voorspelt de Europese Commissie.

Donald Trump

Eurocommissaris Gentiloni beseft dat beleidsmakers in de Verenigde Staten de Europese prognoses met nieuwsgierigheid bekijken. Een van de grootste risico's voor de Europese economie is protectionisme, wees hij naar uitspraken van de aanstaande Amerikaanse president Trump.

"Als Amerika het pad van protectionisme inslaat, zal dat zeer schadelijke gevolgen hebben voor de VS en de EU", zei Gentiloni. Wel benadrukte hij dat de Europese Commissie vastberaden is om de goede en nauwe economische banden met de VS te behouden.

Oekraïne

Een ander groot risico voor de Europese economie is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ondanks een tekort aan arbeidskrachten en aanvallen op energiecentrales, blijft de Oekraïense economie opvallend goed draaien. Dit jaar zal de economie van het land met 3,5 procent groeien en volgend jaar met 2,8 procent, voorspelt Brussel.

Dit komt mede doordat de Oekraïense export weer op gang is gekomen, net als de consumptie van huishoudens. Verder spelen de hoge overheidsuitgaven aan defensie mee.