Ook in oktober zakt de inflatie maar niet verder terug

Net als in de afgelopen maanden zijn vooral voedingsmiddelen duurder geworden, waarbij de gestegen prijzen van tabak een rol spelen. Energie (brandstof en stroom) is goedkoper dan een jaar geleden en dempt daarmee het cijfer nog wat.

Na een sterke piek van de inflatie in 2022 daalde deze in de herfst van 2023, maar in de afgelopen 5 maanden lag het inflatiepeil weer boven de 3 procent. Economen zien doorgaans liever dat de inflatie onder de 2 procent blijft.

In vergelijking met andere landen in de eurozone heeft Nederland al langere tijd een relatief hoge inflatie. In september was Nederland de nummer vier, achter Roemenië, België en Polen. De gemiddelde inflatie in de eurozone lag in die periode op 1,7 procent. Daarmee koelde de inflatie sterker af dan de eerder geraamde 1,8 procent.