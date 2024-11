Economie groeit in het derde kwartaal verder

De Nederlandse consument is optimistisch: ondanks inflatie blijven we nieuwe spullen kopen. In het derde kwartaal groeit de economie verder. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het derde kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nu beschikbare gegevens.