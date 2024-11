ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:33 DNB waarschuwt voor internationale spanningen en cyberaanvallen

Nederlandse banken en andere financiële instellingen moeten zich beter voorbereiden op minder wereldhandel en meer cyberaanvallen. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB).

De wereldhandel wordt belemmerd omdat landen in toenemende mate hun eigen industrie en economie willen beschermen. Dat protectionisme heeft invloed op de economie en het financiële systeem en leidt tot onzekerheid, staat in het rapport.

"Het geopolitieke klimaat is de afgelopen jaren aanmerkelijk guurder geworden," zegt Steven Maijoor, directeur Toezicht van DNB.

Cybersecurity

DNB waarschuwt ook voor een toename van het aantal cyberaanvallen. Maijoor: "Landen zetten tegen elkaar uiteenlopende middelen in om hun invloed op het wereldtoneel te behouden of vergroten, besluitvorming in andere landen te beïnvloeden of toegang te krijgen tot kennis en technologie."

DNB benadrukt dat financiële instellingen niet alleen hun cybersecurity op orde moeten hebben, maar ook goed moeten kijken met welke softwareleveranciers ze werken. Ook een goede back-up van de systemen is belangrijk zodat, als het mis gaat, de financiële dienstverlening weer veilig kan worden opgestart.

Trump

Na de kredietcrisis in 2009 vielen wereldwijd banken om. Een aantal grote banken werd door overheden van de ondergang gered. In de jaren daarna zijn er daarom internationale afspraken gemaakt over om banken stabieler te maken.

Toch is DNB ook op dit punt bezorgd, met name over het beleid dat de komende Amerikaanse president Trump mogelijk gaat voeren: "Er zijn internationale afspraken over wat banken wel en niet mogen, maar die zijn gebaseerd op het idee dat de Verenigde Staten meedoen. We weten dat Trump een dereguleringsagenda heeft."