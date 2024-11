Onrust Mozambique houdt aan: dertig doden gemeld, buurlanden bezorgd

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Mozambique staat er heel slecht voor. Het is een van de redenen waarom Mondlane veel gehoor vindt bij de mensen. Veel Mozambikanen leven nog steeds in armoede. Volgens de Wereldbank moet driekwart van de 34 miljoen inwoners het doen met minder dan 2 euro per dag. Een op de drie jongeren werkt of studeert niet. De onvrede is erg groot.

Frelimo is de bevrijdingspartij van Mozambique en al sinds 1975 aan de macht. Ze hebben daarom juist altijd veel steun gehad, omdat ze gestreden hebben voor de onafhankelijkheid. Maar daar kunnen ze nu niet meer op teren. De jongeren van nu zijn niet opgegroeid tijdens de koloniale periode en weten daar niet zoveel over. Zij hebben er genoeg van en willen een beter leven."