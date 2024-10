Onrust in Mozambique na verkiezingen, zeker elf betogers gedood

Correspondent Saskia Houttuin:

"Uitgestorven straten in de hoofdstad Maputo en sociale media op zwart: in Mozambique wordt met spanning afgewacht hoeveel mensen gehoor zullen geven aan de oproep van Mondlane. In een video van bijna 45 minuten lang riep hij zijn aanhangers op om vandaag weer de straat op te gaan.

Veel van de demonstranten zijn jong, de woede onder hen is groot. Niet alleen omdat de verkiezingen volgens hen zijn gestolen, maar ook om wat er sindsdien is gebeurd. Een advocaat die een rechtszaak wilde aanspannen, is samen met een partijgenoot van Mondlane in een hinderlaag met tientallen kogels doorzeefd.

Bovendien sluimert er onder de Mozambikanen een diepgeworteld gevoel van frustratie. De werkloosheid in het land is torenhoog, corruptie tiert er welig en met de persvrijheid is het steeds slechter gesteld.

Dat de meeste inwoners bovendien niets terugzien van de vele gasreserves die het land rijk is, zaait nog meer kwaad bloed. In het noorden van het land is dat een belangrijke oorzaak van een gewelddadige opstand, die al tot duizenden doden en een miljoen vluchtelingen heeft geleid."