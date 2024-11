Overmars officieel weer aan de slag bij Royal Antwerp, schorsing ten einde

Overmars werd in november 2023 door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor twee jaar geschorst, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat werkverbod werd vervolgens overgenomen door wereldvoetbalbond FIFA.

Wereldwijde schorsing

De oud-voetballer vertrok begin 2022 bij Ajax naar aanleiding van grensoverschrijdende berichten die hij naar een vrouwelijke medewerker had gestuurd. Nog geen twee maanden later tekende hij als technisch directeur in Antwerpen.