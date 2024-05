Getty Erik ten Hag

NOS Voetbal • vandaag, 10:56 Ten Hag haalt uit: 'Schandalig wat Ajax Overmars heeft aangedaan en ook zó dom'

In opvallend felle bewoordingen heeft Erik ten Hag het opgenomen voor de bij Ajax weggestuurde Marc Overmars. De twee werkten succesvol samen in Amsterdam, voordat Ajax in een grote sportieve en bestuurlijke crisis belandde.

Eén van de grootste oorzaken daarvan is volgens Ten Hag het noodgedwongen vertrek van Overmars. "Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze Overmars hebben aangedaan", aldus Ten Hag in een interview met Voetbal International.

"Succes komt te voet en gaat te paard. Dat gaat zo snel. Waarbij veel terug te voeren is op het ontslag van Overmars. Het vertrek van hem was killing voor de club. Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze Overmars hebben aangedaan."

Grensoverschrijdende berichten

De 51-jarige Overmars moest in februari 2022 vertrekken bij Ajax vanwege het sturen van grensoverschrijdende berichten en foto's aan een vrouwelijke medewerker. Eind vorig jaar werd hij door de FIFA voor een jaar geschorst.

"Vanuit clubperspectief was het zó dom hoe ze dat hebben aangevlogen, door hem direct voor de bus te gooien", vindt Ten Hag. "Voor mij was dat toen al duidelijk, maar ik denk nu voor iedereen: Overmars was de cruciale en bindende factor in de clubleiding op voetbalvlak."

"Hij bepaalde de voetballijn van Ajax. Zijn slimmigheid, zijn strategisch inzicht. Hij schreef geen letter op papier, maar zette alle lijnen uit. Toen hij wegviel, donderde dat allemaal in elkaar en werd het één grote anarchie in de organisatie."

Getty Erik ten Hag en Marc Overmars bij Ajax

Volgens Ten Hag had ook het eerdere vertrek van rvc-lid Danny Blind grote invloed op de slechte prestaties van Ajax. "Want ook Blind was cruciaal voor Ajax. Samen met Overmars was dat op bestuurlijk vlak een koningskoppel."

"Met alle respect voor de opvolgers, maar die waren van een heel ander niveau. En er was niemand meer om het overzicht te houden en de lijn van Ajax te bewaken. De paniek nam de overhand, met alle desastreuze gevolgen van dien. Technisch is het een grote chaos geworden. Op alle vlakken. "

'Niet verantwoordelijk onderhandelingen'

Ten Hag praat in het interview ook naar zijn eigen benarde situatie. Zijn ploeg eindigde dit seizoen op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League, ondanks enorme investeringen. Vanmiddag om 16.00 uur speelt United in de FA Cup-finale tegen de eeuwige rivaal Manchester City.

"Natuurlijk word ik verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Dat is terecht, maar als je jezelf verdiept in alles wat er hier is gebeurd, dan zie je ook dat het een heel complex verhaal is, waar geen enkele trainer iets aan had kunnen doen", verdedigt Ten Hag de matige prestaties.

Ten Hag mocht bij United in twee jaar tijd voor 440 miljoen euro nieuwe spelers halen. De achtste plaats in de Premier League is dan ook een enorme tegenvaller.

"De prijzen die voor spelers zijn betaald, zijn inderdaad heel hoog, maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor", stelt Ten Hag. "De club heeft alle onderhandelingen gedaan, ook met zeer goede potentiële spelers die uiteindelijk niet zijn gekomen. Het ligt dus allemaal wel wat genuanceerder dan het beeld dat wordt geschetst dat het aankoopbeleid rampzalig is."

Een noodgedwongen vertrek of niet, Ten Hag heeft zijn plannen voor komend seizoen al scherp. "We moeten er een spits bij hebben, naast Rasmus Højlund. En stel dat het lukt om nog een centrale middenvelder en een vervanger voor Raphael Varane te halen, dan denk ik dat het er voor volgend seizoen heel goed uitziet."