REX by Shutterstock Deze account is gearchiveerd, staat te lezen bij de Guardian op X

NOS Nieuws • vandaag, 21:51 Amerikaanse verkiezingsuitslag is de druppel: The Guardian vertrekt van X Fleur Launspach correspondent VK en Ierland

Fleur Launspach correspondent VK en Ierland



In de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen is een aantal veelbekeken accounts vertrokken van het socialemediaplatform X. De Britse krant The Guardian, de Spaanse krant Vanguardia en de Duitse voetbalclub St. Pauli hebben deze week besloten om hun account op te doeken.

Hun vertrek hangt samen met de grote invloed van eigenaar Elon Musk op de Amerikaanse politiek. De miljardair was een belangrijke steunpilaar voor de campagne van Donald Trump en krijgt daarnaast een officiële rol binnen diens regering.

The Guardian stelt dat de nadelen van X zwaarder wegen dan de voordelen en noemt het een "giftig mediaplatform". In een bericht aan de lezers schrijft de krant dat Musk het platform kan inzetten om politieke discussies te beïnvloeden.

Vanguardia schrijft dat X een "echoput" is geworden voor desinformatie en complottheorieën. Voetbalclub St. Pauli stelt dat het platform "haat versterkt" en dat dat mogelijk de Duitse politiek kan beïnvloeden.

Controversiële berichten

Steeds vaker verlaten beroemdheden en politici het platform, evenals Amerikaanse nieuwsorganisaties zoals PBS en NPR. Sinds de overname door Musk in 2022 verloor X ook veel gewone gebruikers.

Andere diensten lijken te profiteren, zoals sociale mediasites Threads en Bluesky. Dat laatste platform heeft er in de week na de Amerikaanse verkiezingen 1 miljoen gebruikers bijgekregen. Bluesky heeft er nu 15 miljoen en Threads zo'n 275 miljoen.

Een veelgehoorde kritiek is dat X polariserende content stimuleert. Het platform lijkt erop ingesteld om controversiële, negatieve en zelfs opruiende berichten meer zichtbaarheid te geven.

Volgens degenen die nu vertrekken heeft dat geleid tot een omgeving waarin intimidatie, vrouwenhaat en bedreigingen welig tieren. Labour-parlementariër Sarah Owen, die zich ook publiekelijk van het platform afkeerde, stelt dat X een boodschapper is geworden voor de politiek van Trump, waarbij "intimidatie en vervreemding van vrouwen en minderheden" centraal staan.

Sterke emoties

Sinds Elon Musk - die zich sterk maakt voor vrije meningsuiting - Twitter overnam en omdoopte tot X, is de moderatie op het platform versoepeld, waardoor haatreacties en racistische uitingen vrijer kunnen circuleren.

Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat het algoritme juist de berichten die emoties oproepen - of dat nu woede of vreugde is - sneller verspreidt, omdat sterke emoties gebruikers aan het platform binden.

Volgens veel experts bevordert dit principe onenigheid en verdeeldheid in de maatschappij, waarbij onder andere extreemrechtse theorieën en racistische uitingen meer zichtbaarheid krijgen dan gematigde standpunten.

Racistisch geweld op straat

In het Verenigd Koninkrijk ontstonden deze zomer ook zorgen over de rol van onder meer X bij het verspreiden van desinformatie, die leidde tot rellen vanuit extreemrechtse hoek. Verspreid over het hele land braken heftige onlusten uit, aangewakkerd door onjuiste informatie die via X was verspreid.

Na een tragische steekpartij in Southport, waarbij jonge kinderen omkwamen, gingen er al snel geruchten rond op X dat de dader een asielzoeker was, nog voordat de politie iets over diens identiteit had gezegd. Dit leidde tot racistisch geweld op straat, gericht tegen moslims en aanvallen op moskeeën.

In plaats van in te grijpen leek Elon Musk de boel via X juist op te stoken. Hij bracht onder andere een oude verkrachtingszaak opnieuw onder de aandacht, waarbij mannen met een Pakistaanse achtergrond betrokken waren. Daarmee gooide hij olie op het vuur op een moment dat rellen al aan de gang waren.

X wil niet delen hoeveel gebruikers recentelijk het platform hebben verlaten. Het vertrek van The Guardian lijkt echter een nieuwe mijlpaal in de groeiende onvrede over het socialemediakanaal en het roept de vraag op of meer organisaties en bekendheden zullen volgen.