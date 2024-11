ANP

NOS Nieuws • vandaag, 19:56 ASML verwacht nog altijd omzetverdubbeling, ondanks uitblijven herstel Nando Kasteleijn redacteur economie

ASML probeerde vandaag iedereen ervan te overtuigen dat de lange termijn er voor het bedrijf nog altijd heel goed uitziet. Vorige maand maakte het aandeel nog een duikvlucht, nadat de kwartaalcijfers voortijdig waren uitgelekt én slecht nieuws bevatten.

De chipmachinemaker bevestigde van twee jaar geleden. In 2030 is er maximaal een omzet te verwachten van 60 miljard euro. Dat zou een verdubbeling van de verwachte omzet van dit jaar betekenen. De getallen stelden beleggers tevreden: het aandeel sloot vandaag 7 procent hoger op de Amsterdamse beurs.

Het grootste beursgenoteerde bedrijf van Nederland had belangrijke beleggers en analisten uitgenodigd om in thuisbasis Veldhoven voor een investeerdersdag. Ze kwamen vanuit Europa, de VS, Azië en zelfs Australië. Hen lag een dag vol netwerken - hopelijk de handen schudden van de nieuwe baas - en een Powerpointpresentatie van meer dan tweehonderd pagina's vol technische details in het verschiet.

Met dank aan AI

Is er iets veranderd in vergelijking met twee jaar geleden? Dat was het moment vlak voordat ChatGPT uitkwam en de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) begon. De chipmachinemaker verwacht dat dit dé drijvende kracht wordt de komende jaren voor de groei.

AI heeft rekenkrachtige chips nodig. Rijen en rijen aan servers in datacenters die constant staan te rekenen. Datacenters die al overal ter wereld te vinden zijn - waarvan ook een flink aantal in Nederland - en die alleen maar belangrijker worden.

De groei in deze categorie compenseert de daling op alle andere gebieden die het bedrijf onderscheidt, van smartphones, auto's, laptops tot het internet der dingen of digitale camera's en televisie. Voor al deze deelgebieden voorziet het bedrijf nu een terugloop. Bij de een is die groter dan bij de ander.

De waarde van de totale halfgeleidersector wordt komend jaar geschat op bijna 680 miljard dollar, iets minder dan twee jaar geleden. De verwachting voor 2030 is nog altijd boven de 1000 miljard dollar, ook weer iets minder dan twee jaar geleden.

Of ASML uiteindelijk bij de 60 miljard euro uitkomt, is koffiedik kijken. Tijdens de presentatie werd gezegd dat er wordt gewerkt met 2000 mogelijke scenario's die uiteindelijk leiden tot drie concrete voorspellingen.

Nieuwe fabrieken

ASML voorziet dat er wereldwijd tot en met 2027 meer dan honderd nieuwe chipfabrieken actief worden. De meesten daarvan - 78 - komen in Azië. Al die fabrieken zullen de chipmachines van ASML nodig hebben.

Een flink deel daarvan zal al besteld zijn. Het kan zo 12 tot 18 maanden duren voordat een machine daadwerkelijk wordt afgeleverd. Normaal worden de machines verscheept per vliegtuig. De allernieuwste machine, de High N/A, moet met zeven Boeing 747's worden getransporteerd. Het is verreweg het grootste systeem dat het bedrijf aflevert.

Handig pr-filmpje

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar, maar als test heeft het bedrijf nu voor het eerste een DUV- (diep ultraviolet) machine verscheept per vrachtschip. Topman Christophe Fouquet grapte zelfs dat deze gedachte een paar jaar geleden intern als "misdaad" zou worden gezien. De machines van ASML zijn kwetsbaar en daarom koos het bedrijf altijd voor vervoer per vliegtuig.

Nu leverde het een handig pr-filmpje op en de onderliggende boodschap dat het bedrijf naar manieren zoekt om zijn CO2-uitstoot te verminderen. In plaats van dat vliegtuigen de oversteek maken alleen voor ASML, is de container van het bedrijf op een vrachtschip een van de velen. Maar de nieuwste serie machines kan niet op deze manier worden verscheept, zo wordt benadrukt.