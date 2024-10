ANP Hoofdkantoor van ASML in Veldhoven

NOS Nieuws • vandaag, 17:07 • Aangepast vandaag, 19:30 ASML hard onderuit op de beurs na te vroeg verschenen kwartaalcijfers

Het aandeel ASML is vanmiddag snoeihard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs, nadat nieuwe kwartaalcijfers van de chipmachinefabrikant eerder dan verwacht online waren verschenen. De publicatie ervan stond voor morgenochtend op de agenda. Het bedrijf spreekt van een "technische fout".

Vrijwel direct nadat beleggers lucht hadden gekregen van het uitgelekte bericht kelderde het aandeel ASML. Het schoot in enkele minuten zo'n 15 procent omlaag. Daarmee verdween er 50 miljard euro aan beurswaarde.

Aanvankelijk haalde ASML het te vroeg verschenen persbericht weer van de website. Kort na het sluiten van de beurs werd het bericht opnieuw online gezet en als persbericht rondgestuurd.

'Een grote blunder'

Deskundigen vinden het vooral een flinke blunder dat ASML vroegtijdig de cijfers heeft gepubliceerd. "Het gebeurt wel eens vaker dat er een fout wordt gemaakt. Maar het amateurisme is behoorlijk schadelijk voor ASML", zegt Jim Tehupuring, beursanalist van 1Vermogensbeheer.

"Het is vooral bijzonder dat dit juist bij ASML gebeurt", zegt Daniel Citroen, sectorspecialist technologie bij ING. "Het is heel erg on-ASML. Het is ook bijzonder onhandig zo aan het einde van de beursdag. Juist omdat het een vervelend bericht is."

Slecht nieuws

Uit de cijfers blijkt dat de chipmachinefabrikant in het afgelopen kwartaal flink minder orders binnenkreeg. Ook is ASML somberder over het herstel van de verkoop van het aantal chipmachines.

Veel beursanalisten reageren koeltjes op het slechte nieuws. Zo zijn er geen grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. Maar het nieuws geeft wel een signaal over de staat van de chipindustrie in het algemeen.

Volgens Citroen gaat het met de geavanceerde chips die nodig zijn voor AI nog altijd heel goed. Alleen de chips die nodig zijn voor elektrische auto's doen het minder goed. "Er worden nog veel chipfabrieken gebouwd maar het loopt nu wat vertraging op. Daarom zijn die orders afgenomen. Er wordt nog wel besteld, maar dat gebeurt dan later."

Oneerlijke informatievoorsprong

Het voortijdig publiceren van dit soort informatie mag niet. Door deze fout hadden sommige beleggers eerder informatie dan anderen waardoor zij eerder konden handelen. Vooral omdat ASML tijdelijk het bericht weer van de website had gehaald.

Toezichthouder AFM moet erop toezien dat bedrijven de informatie op de juiste manier openbaar maken zodat iedereen tegelijk dezelfde informatie heeft. In reactie op vragen de NOS zegt de AFM niet in te kunnen gaan op het specifieke geval van ASML vanwege toezichtvertrouwelijkheid.