Chinese kritiek op Nederland om exportbeperkingen ASML

China-correspondent Laura van Megen:

"De Chinese reactie is relatief mild. De Amerikanen kregen de gebruikelijke verwijten naar hun hoofd geslingerd dat ze slechts hun eigen machtspositie willen behouden en China klein willen houden. Maar over de aankondiging van minister Klever voor Buitenlandse Handel zei de Chinese overheid alleen "niet tevreden" te zijn. Ook de bekende sneer dat Nederland 'het schoothondje' is van Amerika, bleef uit.

En dat is niet onlogisch. De Chinezen zijn hier uiteindelijk de vragende partij. Ze kunnen niet zonder de chipmachines van ASML, hoewel ze hard aan het investeren zijn om onafhankelijk te worden van geïmporteerde technologie. Voor China is uiteindelijk elke nieuwe machine, of elke machine die nog werkt, er eentje."