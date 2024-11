NOS Sport • vandaag, 15:28 Hoop honkballers gevestigd op 'homerunkoning Hendrik': 'Venezuela is mijn thuis' Arthur Huizinga redacteur NOS Sport

2:28 Catcher Clementina ontrafelt mysterie rond zijn naam: 'Hendrik? Nee, Endrick'

Alles of niets. Dat staat de honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden te wachten in hun laatste groepswedstrijd van de Premier12, het officieuze WK.

Na de nipte nederlaag tegen gastland Mexico van afgelopen nacht komt het aan op de vijfde en laatste groepswedstrijd. Bij winst is plaatsing voor de finaleronde in Tokio mogelijk. Bij een nederlaag zouden de honkballers ook nog buiten de top acht van het Premier12-toernooi kunnen vallen, met als gevolg dat de A-status van NOC*NSF en de financiële ondersteuning die daarmee samenhangt buiten bereik blijft.

De belangen zijn enorm. En de tegenstander vanavond om 20.00 uur in Guadalajara is er een van formaat: lijstaanvoerder Venezuela.

Voor één speler van het Koninkrijksteam is dat sowieso een bijzondere wedstrijd: catcher Hendrik Clementina. Hij speelt zelf in de Venezolaanse competitie en groeide uit tot een beroemdheid. Bovendien komt zijn moeder uit Venezuela en heeft hij nog steeds familie in het land.

We spreken de aimabele catcher een paar uur voor het gewonnen groepsduel met Puerto Rico (20-8). Een wedstrijd waarin het Koninkrijksteam meerdere records brak, met Clementina als uitblinker. Hij sloeg twee homeruns, sloeg zes ploeggenoten over de thuisplaat en liep zelf ook nog vijf punten binnen.

Maar voor hetzelfde geld had Clementina vanavond aan de Venezolaanse kant gestaan. Hij speelde als jonge jongen veel toernooien voor Curaçao en werd in 2019 door de Nederlandse honkbalbond overgehaald om mee te doen aan het EK in Bonn en de vorige editie van de Premier12.

Nu, vijf jaar later, is hij terug in Oranje. En dit keer als een van de uitblinkers. "Het betekent veel voor me. Het zijn de best beschikbare spelers. Ik ben trots dat ik daartoe behoor, want er is heel veel talent op de eilanden en in Nederland."

Vanavond rekent bondscoach Evert-Jan 't Hoen in het beslissende duel met Venezuela op de slagkracht en het tactische vermogen van de 27-jarige honkballer uit Willemstad.

"Ik begon met honkballen toen ik vijf jaar oud was. Ik heb met veel jongens gespeeld die later prof werden", vertelt Clementina. "De grootste naam? Ozzie Albies. We zijn even oud en hij ging in hetzelfde jaar naar de Major League als ik. Het was bijzonder voor mij om hem te zien toegroeien naar de superster die hij nu is."

Ook de 27-jarige Clementina heeft een verleden in de Verenigde Staten. Hij speelde in de organisaties van Los Angeles Dodgers, Cincinnati Reds en Atlanta Braves. Negen jaar lang knokte Clementina zich omhoog in de minor leagues en schopte het tot Triple A, het laatste niveau onder de Major League.

Een bijzondere, maar ook ingewikkelde periode: "Je neemt het op tegen de beste spelers van de wereld. Je bent ver weg van je familie, alleen met al je emoties. Je raakt naasten en geliefden kwijt terwijl je weg bent. Dat is het moeilijkste: niet in de buurt van je familie zijn. Met als enige doel om je droom na te jagen en ze daarmee een beter leven te kunnen geven."

AFP Ozzie Albies groeide op met Hendrik Clementina en werd een ster bij Atlanta Braves.

Nadat zijn contract bij de Braves was afgelopen, gooide Clementina het over een andere boeg. Clementina zocht en vond zijn heil in het land van zijn moeder, in Venezuela.

"It's a whole different level of baseball, man. Het niveau is hoog, de fans zijn echt maf. Honkbal in Latijns-Amerika is een kwestie van gevoel, van passie. Het gaat ook alleen maar om winnen en niet meer om ontwikkeling (zoals in de Amerikaanse minor leagues, red.). Iedereen is ervaren, de spelers kennen zichzelf heel goed."

2:36 Clementina honkbalheld in Venezuela, zijn moeders land: 'Kan nog over straat hoor'

Twee jaar op rij speelde Clementina de wintercompetitie in dienst van Cardenales de Lara uit de stad Barquisimeto. Deze zomer maakte hij voor het eerst zijn opwachting in de reguliere competitie bij Caziques uit de hoofdstad Caracas. Het werd een onvergetelijk seizoen.

"Dit was het eerste jaar dat Caziques zich plaatse voor de halve finales. Dat hadden ze nooit eerder gedaan. Daar speelde ik een grote rol in, inderdaad. Ik heb het RBI-record (aantal binnengeslagen punten, red.) én het homerunrecord gebroken. Dat stond op 15, ik sloeg er 21. Dit was echte een waanzinnig jaar voor mij. Zo'n beetje alles wat ik raakte, werd een homerun."

Bekijk hieronder een compilatie door de Venezolaanse Major League (LMBP) van alle 21 homeruns van Clementina in het afgelopen recordseizoen:

Clementina is een beroemdheid in Venezuela, al kan hij naar eigen zeggen nog gewoon over straat. Zijn ervaring komt vanavond goed van pas.

"We hebben net een meeting gehad waarbij ik over die spelers gesproken heb", vertelt hij. "Ik ken heel veel spelers. Ik heb met en tegen ze gespeeld in de VS en in Venezuela, dus ik weet precies wat je tegen ze kun inbrengen. En ook wat ze tegen ons zullen proberen. Dat hoort bij mijn werk, bij de positie van catcher. En het hoort bij leiderschap."

Tegen zijn tweede thuisland Venezuela hoopt Clementina uit te halen, zoals zijn grote Venezolaanse voorbeeld Miguel Cabrera jaar in jaar uit deed in de Major League, en daarmee definitief zijn naam te vestigen, in Venezuela én in Nederland.

"Jullie spreken mijn naam uit als Hendrik, met een H. Maar eigenlijk is het Endrick, op zijn Spaans", lacht Clementina. "Of ik ook Nederlands spreek? A little tiny bit. Alleen een klein beetje..."