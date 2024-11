Honkballers onderuit tegen gastland Mexico in voorlaatste groepsduel Premier12

De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden hebben bij de Premier12 met 8-6 verloren van thuisland Mexico. Met nog een speelronde te gaan staan vier van de zes landen in groep A op gelijke hoogte met twee zeges en twee verloren wedstrijden op het officieuze wereldkampioenschap

De honkballers zullen donderdagavond (Nederlandse tijd) winnend moeten afsluiten om kans te maken op het bereiken van de finaleronde. Venezuela is de laatste tegenstander en heeft voorlopig de beste papieren in de groep, het won drie van de vier wedstrijden.

In het Estadio Panamericano in Guadalajara keek het Koninkrijksteam tegen Mexico al na de eerste inning tegen een flinke achterstand aan. De Mexicaanse slagploeg had zijn draai op dit toernooi nog niet echt gevonden, maar opende met vier runs ijzersterk tegen startende werper Lars Huijer.