'Unilever kijkt ook naar verkoop Unox en Conimex'

Levensmiddelenfabrikant Unilever onderzoekt of het enkele bekende Nederlandse voedselmerken zoals Unox en Conimex kan verkopen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diverse anonieme bronnen.

Aan ABN Amro zou Unilever inmiddels hebben gevraagd om het aantal geïnteresseerde kopers in kaart te brengen. Ook de bank wil geen commentaar leveren hierop. Daarnaast zou volgens Reuters ook voor de kleinere Britse voedselmerken naar een koper worden gezocht.

Verhuisd

Vier jaar geleden verhuisde het voormalig Brits-Nederlandse concern de hoofdzetel naar Londen. Een verkoop van de Nederlandse voedselmerken zou een volgende stap weg uit Nederland zijn. In maart maakte het bekend dat de grotendeels in Nederland gevestigde ijsdivisie in de etalage zet.