ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:45 • Aangepast vandaag, 14:13 'Unilever wil één op de drie Europese kantoorbanen schrappen'

Unilever wil één op de drie Europese kantoorbanen schrappen. De kantoren in Londen en Rotterdam worden hierbij het hardst getroffen, meldt zakenkrant Financial Times op basis van een interne videoboodschap van het Britse bedrijf. Het gaat in totaal om 3200 banen. Unilever wil niet meteen reageren op het bericht.

Op de Europese kantoren van Unilever werken momenteel 10.000 tot 11.000 mensen, aldus het FT. Het reorganisatiebesluit moet volgens de zakenkrant formeel nog worden genomen. De komende weken zou de directie nog met het personeel in overleg gaan.

In maart kondigde Unilever al een stevige reorganisatie aan. Wereldwijd moeten ongeveer 7500 kantoorbanen sneuvelen. Daarmee hoopt het bedrijf in drie jaar tijd zo'n 800 miljoen euro aan kosten besparen. Unilever ligt al enige tijd onder het vergrootglas van kritische aandeelhouders, die vinden dat het bedrijf te weinig winst maakt.

IJsverkoop

Om die reden werd in maart ook besloten om de ijsdivisie te verkopen. De tak, die onder meer Ola, Magnum, Hertog en Ben & Jerry's maakt, wordt vermoedelijk naar de beurs gebracht. Een definitief besluit is hierover nog niet genomen, ook niet of deze beursgang in Nederland zal plaatsvinden.

Bij Unilever werken in totaal ongeveer 127.000 mensen. Bij de aankondiging van de reorganisatie benadrukte het bedrijf dat het alleen om kantoorbanen zou gaan. Er zou nadrukkelijk niet gesnoeid worden in de fabrieken van het concern, dat zich alleen nog wil richten op persoonlijke verzorging en wasmiddelen. Naast Europa, heeft Unilever vestingen in Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten.