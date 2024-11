Onmiddellijk actie van bedrijven vereist om PFAS terug te dringen

ANP Een natuurgebied rondom vliegbasis Gilze Rijen. Volgens bodemmetingen op de vliegbasis die KRO-NCRV's Pointer heeft ingezien, is de vliegbasis ernstig vervuild met PFOS, een stof die valt onder PFAS.

Alle bedrijven die PFAS uitstoten moeten per direct aan de slag om de uitstoot drastisch terug te dringen. Dat schrijft staatssecretaris Jansen (PVV) van Milieu aan de Tweede Kamer.

Ongeveer honderd stoffen die onder PFAS vallen, komen vanaf nu in de categorie 'zeer zorgwekkende stoffen' schrijft Jansen. Bedrijven die bijvoorbeeld medische hulmiddelen, regenkleding of verpakkingen produceren en daarbij de chemische stoffen uitstoten krijgen een zogeheten "minimalisatieplicht" schrijft Jansen.

Half oktober had Jansen de Kamer al toegezegd de gevolgen van een internationaal verdrag, het zogeheten OSPAR-verdrag, in kaart te brengen. In dit verdrag tussen vijftien internationale landen zijn afspraken gemaakt om het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan te beschermen. Jansen schrijft dat hier uit voortvloeit dat alle bedrijven waarbij deze stoffen worden uitgestoten de uitstoot moeten aanpakken.

Wat is PFAS? PFAS is een verzamelnaam voor duizenden niet afbreekbare chemicaliën in de natuur. Er zijn ongeveer 5000 verschillende soorten. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. GenX, PFOA en PFOS zijn de bekendste. De stoffen worden sinds de vijftiger jaren in onder meer antiaanbaklagen van pannen gebruikt. Ook bij het waterdicht maken van regenkleding of verpakkingen en blusschuim wordt het gebruikt. PFAS zijn over het algemeen giftig, binden zich aan weefsel en stapelen zich op in de voedselketen. Ze tasten het immuunsysteem aan. Bij langdurige blootstelling zijn sommige soorten kankerverwekkend. Onlangs werd PFAS ook aangetroffen in hobby-eieren. In het besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) wordt aangemerkt welke stoffen vallen onder de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Bedrijven die PFAS gebruiken moeten nu plannen maken om het gebruik van de stoffen tegen te gaan. Wanneer het hen niet lukt om het gebruik te voorkomen, moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de stoffen in de lucht of in het water komen. Om hoeveel bedrijven het gaat is onduidelijk.

Chemours

Rond de Dordtse fabriek Chemours zijn al jarenlang zorgen de gevolgen van de PFAS-vervuiling. Een groep van bijna 3000 mensen in en rond Dordrecht deed vorig jaar aangifte tegen de directie van chemiefabriek Chemours vanwege geleden gezondheidsschade.

Joop Keesmaat van actiegroep Stop PFAS, Stop Chemours is voorzichtig positief over het nieuws. Maar het duurt volgens hem te lang voor er echt een einde gemaakt wordt aan de lozingen van de kankerverwekkende stof. De rechter heeft bepaald dat Chemours aansprakelijk is voor de milieuschade door PFAS-lozingen. Toch is het nog niet verboden.

"Dit is wel weer een stap vooruit, het wordt bij de overheid ook steeds duidelijker dat de lozingen van PFAS door Chemours in Dordrecht onaanvaardbaar zijn. Maar is wel de vraag of de overheid er nu ook echt iets aan gaat doen."

"PVV minister Faber loopt te koop met het strengste asielbeleid ooit, wij zouden willen dat PVV-staatssecretaris Jansen nu komt met het strengste PFAS-beleid ooit."

Moe

Keesmaat zegt "moe" te worden van al het praten, "terwijl er maar niets gebeurt". "Er zouden strenge regels moeten komen, er moet dan ook echt gehandhaafd worden op de lozingen, want het is onbestaanbaar dat het gewoon doorgaat."

Chemours heeft wel de lozingen van de schadelijke stof TFA stilgelegd. Die stof komt vrij bij de productie.

Chemours wil vergunning voor het lozen van die stof, maar krijgt die niet. Het bedrijf heeft daar een juridische procedure voor gestart. "Nu PFAS officieel als zeer zorgwekkende stof is geclassificeerd, vinden wij dat ook voor deze giftige stof geen vergunning voor lozingen verleend mag worden", zegt Keesmaat.

Ook de provincie Zuid-Holland is blij met de aanscherping. en spreekt van een "stap vooruit". Tegelijk waarschuwt ook de provincie voor te hoge verwachtingen. "Dit biedt extra mogelijkheden om de uitstoot te beperken, maar het maakt er nog geen einde aan."

In juni 2023 toonde Zembla aan dat de directie van de fabriek (voorheen DuPont) al tientallen jaren wist dat bodem, lucht en oppervlaktewater ernstig werden vervuild met de uitstoot en lozingen van PFOA en GenX. Toch deed het bedrijf daar niets aan.