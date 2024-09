Waterbedrijven: onbekend welke gifstoffen van industrie in de Maas worden geloosd

Door verouderde en onvolledige vergunningen is vaak onbekend welke schadelijke stoffen er op welke plek in de Maas worden geloosd door de industrie. De waterkwaliteit van de Maas, bron van drinkwater van zeven miljoen mensen, staat daardoor onder druk. Daarvoor waarschuwen samenwerkende drinkwaterbedrijven verenigd in RIWA-Maas in het jaarrapport over 2023.