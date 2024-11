ProShots Grand Prix Monaco

NOS Sport • vandaag, 12:20 Contractverlenging voor Grand Prix Monaco, ondanks kritiek op saaie F1-races

De Grand Prix van Monaco blijft tot ten minste 2031 op de Formule 1-kalender staan. De contractverlenging komt enigszins onverwacht, omdat de kritiek op de saaie races in de straten van het prinsdom de laatste jaren toenam.

De inhaalmogelijkheden in Monaco zijn zeer beperkt door de nauwe straten waarin gereden wordt. Daarom klagen veel toeschouwers over het gebrek aan spektakel op de baan.

Historie

De Grand Prix van Monaco is er eentje met veel historie. De race maakte in 1950 onderdeel uit van het eerste wereldkampioenschap Formule 1 en sinds 1955 staat het, met uitzondering van het coronajaar 2020, onafgebroken op de kalender.

In het verleden wisten grote namen als Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Max Verstappen meerdere keren te winnen in Monaco. De Nederlander wist in 2021 en 2023 als eerste over de finishlijn te komen op het stratencircuit.

De oude verbintenis liep eind 2025 af, maar is nu dus met zes jaar verlengd. Het evenement stond de afgelopen jaren in mei op de F1-kalender, maar zal vanaf 2026 iets later op de kalender staan, namelijk in het eerste weekend van juni.

ProShots Max Verstappen in de krappe straten van Monaco

De Grand Prix van Monaco maakt samen met de 24 uur van Le Mans en de Indy 500 onderdeel uit van de Triple Crown. Die officieuze titel bemachtigt een coureur wanneer hij alle drie de evenementen een keer wint. In de historie van de autosport heeft alleen Graham Hill dit gedaan.

In het huidige deelnemersveld van de Formule 1 is er één iemand die in de buurt komt: Fernando Alonso. De Spanjaard heeft de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans al eens op zijn naam geschreven.