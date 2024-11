Noordernieuws De politie doet onderzoek bij de plek waar de wielrenner werd gevonden

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 11:28 • Aangepast vandaag, 15:54 Wielrenner (60) dood gevonden op landweg bij Smilde, twee aanhoudingen

Na een zoektocht van een paar uur heeft de politie vannacht op een landweg bij Smilde het lichaam aangetroffen van een 60-jarige wielrenner. De politie vermoedt dat de man is aangereden en daarna achtergelaten. De politie heeft in Beilen twee mensen aangehouden in verband met de dood van de fietser.

RTV Drenthe meldt dat de man uit Smilde rond 22.30 uur gisteravond als vermist was opgegeven. Hij was eerder gisteravond op zijn racefiets van huis vertrokken en niet teruggekeerd. Via Burgernet werd het signalement van de 60-jarige man verspreid.

Even voor 03.00 uur vannacht werd de man op een smalle landweg iets buiten het Drentse dorp gevonden. Bij zijn lichaam lag onder meer de afgebroken spiegel van een voertuig.

Aanrijding

Op basis van het eerste onderzoek hield de politie vanochtend rekening met een aanrijding, waarbij de bestuurder van een voertuig was 'vertrokken', zo liet een woordvoerder van de politie weten. Aan het begin van de middag wist de politie in Beilen de verdachten aan te houden. "Ook het mogelijk betrokken voertuig is daar aangetroffen", meldt de politie. Het gaat om een Poolse man (33) en vrouw (33).

Het onderzoek loopt nog. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd, roept de politie getuigen op om zich te melden.