Persbureau Heitink De fiets is meters verderop terechtgekomen

NOS Nieuws • vandaag, 04:06 Politie botst onderweg naar spoedgeval op fietser in Apeldoorn

In Apeldoorn heeft een politiewagen even na middernacht een fietser aangereden. De politieauto ging op dat moment af op een spoedmelding. De fietser is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie op X.

Het ongeval gebeurde net na middernacht, op de Europaweg ter hoogte van woonwijk De Weeze. De politie riep een traumahelikopter op om het slachtoffer ter plekke hulp te verlenen. Op foto's is een flinke deuk in de voorruit te zien. De fiets is meters verderop terechtgekomen.

De politie is een onderzoek begonnen naar de aanrijding. Bij dit soort ongelukken waarbij de politie zelf is betrokken, is het gebruikelijk dat een andere politie-eenheid het onderzoek uitvoert. In dit geval zal de eenheid Midden-Nederland dat doen.