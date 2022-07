Twee fietsers Eindhoven zwaargewond na aanrijding, automobilist gevlucht

In samenwerking met

De politie zoekt een automobilist die vanochtend vroeg twee fietsers heeft geschept in een woonwijk in Eindhoven. Beide fietsers raakten zwaargewond. De automobilist reed met hoge snelheid door, maar sloeg een paar honderd meter verderop over de kop en belandde tegen een lantaarnpaal. Daarna ging hij er lopend vandoor, meldt Omroep Brabant.