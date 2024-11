Wielrenner (60) dood aangetroffen bij Smilde, vermoedelijk aangereden

In samenwerking met

Na een zoektocht van een paar uur heeft de politie vannacht op een landweg bij Smilde het lichaam aangetroffen van een 60-jarige wielrenner. De politie vermoedt dat de man is aangereden en daarna achtergelaten. Bij zijn lichaam lag onder meer de afgebroken spiegel van een voertuig.

RTV Drenthe meldt dat de man uit Smilde rond 22.30 uur gisteravond als vermist was opgegeven. Hij was eerder gisteravond op zijn racefiets van huis vertrokken en niet teruggekeerd. Via Burgernet werd het signalement van de 60-jarige man verspreid.