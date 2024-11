Spreidingswet dit jaar nog niet ingetrokken

Er komt dit jaar geen voorstel meer om de spreidingswet in te trekken. Minister Faber van Asiel en Migratie heeft de Tweede Kamer de planning gestuurd van haar wetten. Daarin schrijft ze onder meer dat het wetsvoorstel om de spreidingswet in te trekken "in het eerste kwartaal van 2025 voor advies en uitvoeringstoetsen wordt voorgelegd". Het gaat dan om adviezen van instanties als de IND en de politie.

In de brief die het kabinet drie weken geleden aan de Kamer stuurde met nadere afspraken over asiel stond nog dat het wetsvoorstel "zo mogelijk nog dit jaar" zou komen.

Asielnoodmaatregelenwet dit jaar naar Raad van State

In haar brief gaat de minister ook nog in op diverse andere maatregelen en wanneer ze daarmee denkt te komen. Haar inzet is om de wetsvoorstellen zo spoedig mogelijk in te dienen. Maar ze benadrukt dat het een planning is en dat die "aan diverse factoren onderhevig is".