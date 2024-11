Douane De 720 kilo coke die werd aangetroffen tussen bananen

NOS Nieuws • vandaag, 08:40 Douane vindt 720 kilo cocaïne tussen bananen uit Ecuador

De douane heeft 720 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen uit Ecuador. De drugs werden bij een reguliere controle ontdekt in de haven van Vlissingen.

De straatwaarde van de cocaïne is zo'n 54 miljoen euro, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het is niet voor het eerst dat de douane in Vlissingen cocaïne ontdekt tussen bananen uit Ecuador. Vorige maand onderschepte de douane ook al 600 kilo coke in Vlissingen en in juni werd bij een soortgelijke controle ruim 3600 kilo coke ontdekt tussen de bananen.

Dat was met een geschatte straatwaarde van zo'n 270 miljoen euro de grootste drugsvangst in Zeeland van dit jaar. Een maand later werd er in de haven nog eens ruim duizend kilo cocaïne gevonden tussen eveneens bananen.

De douane nam vorig jaar in totaal bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag in de Nederlandse zee- en luchthavens. Dat was 9000 kilo meer dan in 2022. Vooral in de zeehavens van Rotterdam en Vlissingen werd veel cocaïne gevonden.