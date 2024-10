Douane vindt 600 kilo cocaïne tussen bananen in haven Vlissingen

De douane heet bij een controle in de haven van Vlissingen 600 kilo cocaïne gevonden in een pallet met bananen.

De drugs werd gevonden met behulp van speurhonden. De partij bananen kwam uit Ecuador en had naar Denemarken vervoerd moeten worden. De cocaïne had een straatwaarde van zo'n 45 miljoen euro en is vernietigd.