AFP Een laboratorium waar cocapasta wordt gemaakt in Colombia

NOS Nieuws • vandaag, 10:51 Cocaïneproductie stijgt in Colombia naar recordhoogte

In Colombia is de teelt van cocabladeren naar recordhoogte gestegen. Het gebied waar cocabladeren worden geteeld, is vorig jaar tien procent groter geworden. Cocabladeren zijn het belangrijkste ingrediënt voor cocaïne.

De VN houdt sinds 2001 bij hoe groot de teelt van cocabladeren in Colombia is. Uit het meest recente rapport van het Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) blijkt dat de cocaïneproductie niet eerder zo hoog was. In een jaar tijd groeide de productie van 1,7 miljoen kilo (2022) naar 2,6 miljoen kilo (2023), een toename van 53 procent.

De Colombiaanse autoriteiten proberen al jaren de drugshandel tegen te gaan, maar het land blijft een van de grootste cocaïneproducenten in de wereld. De afgelopen tien jaar steeg de productie van cocaïne gestaag. De meeste cocaïne is bestemd voor Europa en de Verenigde Staten.

De gebieden in Colombia met de grootste toename van de cocaïneproductie in 2023 waren Cauca en Narino. In beide regio's zijn voormalige leden van het in 2017 ontbonden FARC-guerrillaleger actief in de drugshandel.