Reuters Een bijeenkomst van Republikeinse vertegenwoordigers in het Huis, vandaag in een hotel

NOS Nieuws • vandaag, 04:48 • Aangepast vandaag, 04:59 Presidentschap, Senaat en nu ook Huis van Afgevaardigden voor Republikeinen

In de VS is ook de strijd om het Huis van Afgevaardigden gewonnen door de Republikeinen. Ruim een week na de presidentsverkiezingen is duidelijk geworden dat de partij van Trump een nipte meerderheid behoudt in het Huis.

Daarmee is de overwinning voor de ex-president compleet. Trump won de race om het Witte Huis van Democraat Harris. Met 53 zetels kregen de Republikeinen ook de Senaat terug in handen. Met de onlangs getelde stemmen in Californië en Arizona erbij komt het aantal Republikeinse zetels in het Huis nu uit op 218.

Het Huis telt 435 zetels, dus met 218 hebben de Republikeinen nu een meerderheid. Er zijn nog negen zetels waar de uitslag nog niet van bekend is, maar dat de Republikeinen een meerderheid hebben is nu dus al zeker.

De Republikeinse meerderheid in het Congres, dat bestaat uit de Senaat en het Huis, geeft de aanstaande president ruim baan zijn beleid door te voeren. Daarbovenop heeft de partij ook de overhand in het Hooggerechtshof: de meeste rechters in het hof zijn conservatief en aangesteld door Republikeinse presidenten.

Popular vote

Verder is het opvallend dat Trump de zogenoemde popular vote heeft gewonnen. De laatste keer dat een Republikein in totaal meer stemmen kreeg dan zijn Democratische tegenstander was in 2004. Destijds won George W. Bush van John Kerry.

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het staat al wel vast dat Trump ruim voldoende kiesmannen heeft voor de overwinning. Hij heeft er 312 tegenover 226 voor Harris. In sommige swing states waren de marges erg klein. Bijvoorbeeld in Michigan had Trump slechts 80.000 stemmen meer gekregen.