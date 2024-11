EPA John Thune

NOS Nieuws • vandaag, 19:32 Republikeinen kiezen John Thune als nieuwe leider in Amerikaanse Senaat

Republikein John Thune is door zijn partijgenoten gekozen als meerderheidsleider in de Senaat. Daarmee zal Thune een belangrijke pion zijn voor aanstaand president Donald Trump in zijn tweede termijn: de president werkt traditiegetrouw veel samen met de leider in de Senaat om zijn beleidsplannen uit te kunnen voeren.

Daar komt bij dat de Republikeinen vorige week bij de verkiezingen in de VS de meerderheid in de Senaat hebben overgenomen van de Democraten (53 van de 100 zetels).

Thune, een senator uit South Dakota, won de leiderschapsverkiezing bij de Republikeinen van de senatoren John Cornyn en Rick Scott. Met name die laatste werd als de voorkeurskandidaat van Trump gezien. Hij kreeg de steun van prominente Trump-aanhangers als Robert F. Kennedy Jr. en Elon Musk.

Trump had publiekelijk geen voorkeur uitgesproken voor een van de drie kandidaten, waarna Thune dus na een geheime stemming onder de Republikeinen in de Senaat uit de bus rolde als winnaar.

Ervaren politicus

De 63-jarige Thune volgt Mitch McConnell (82) op als leider van de Republikeinen in de Senaat. De afgelopen jaren was hij al een van de belangrijkste vertrouwelingen van McConnell. Thune is een ervaren politicus, die al bijna twintig jaar in de Senaat zit.

Hij is een lid van de traditionele, meer gematigde stroming binnen de Republikeinse Partij, die de dienst uitmaakte voordat Trump op het toneel verscheen. Hij botste opzichtig met Trump na de verkiezingen in 2020, toen Trump volop ongefundeerde claims van stemfraude deelde. Hij noemde Trumps pogingen om de verkiezingsuitslag in twijfel te trekken "onvergeeflijk".

Steun voor Trump-agenda

De afgelopen tijd hebben Trump en Thune hun onderlinge relatie verbeterd: Thune bezocht Trump onder meer op zijn landgoed Mar-a-Lago, in Florida.

Thune zei voor de leiderschapsverkiezing nauw te willen samenwerken met Trump. Die woorden herhaalde hij in een persverklaring na zijn uitverkiezing. Hij zei "extreem vereerd" te zijn door de steun van zijn partijgenoten en benadrukte dat de Republikeinen in de Senaat "verenigd achter de agenda van president Trump staan, en ons werk start vandaag".

Hoe voortvarend Trump zijn beleid kan uitvoeren, hangt nog wel af van de situatie in het Huis van Afgevaardigden.

Het is ruim een week van de verkiezingen nog altijd niet bekend welke partij het Huis in handen krijgt. Nog niet alle stemmen zijn geteld. Op basis van de voorspellingen lijken de Republikeinen de meerderheid te behouden in het Huis, waardoor Trump aan het begin van zijn tweede termijn een meerderheid heeft in het gehele Congres (Huis en Senaat).