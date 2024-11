Omrop Fryslân De film 'Baarch' gaat over Friesland

Meer films in het Fries dankzij nieuw regionaal filmfonds

De voorbereidingen van een Fries Filmfonds zijn in volle gang. Het is het tweede regionale filmfonds van Nederland, na dat van Limburg. Het doel is dat er meer Friese films worden gemaakt.

Het is bijzonder dat er een regionaal filmfonds bij komt in Nederland, zegt Joris Hoebe van het Friese filmplatform New Nordic Wave. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar elke deelstaat een eigen filmfonds heeft, kent ons land alleen het Nederlands en Limburgs Filmfonds.

'Geen publiek'

Hoebe maakt zich al jaren hard voor een Friese variant. "De laatste jaren zag je dat regisseurs met een Friese achtergrond graag een film in het Fries wilden maken", zegt hij tegen Omrop Fryslân. "Maar producenten in Amsterdam en de omroepen in Hilversum riepen dat er geen publiek voor was."

Friese filmmakers waren boos omdat volgens hen een te groot deel van de subsidies aan culturele instellingen in de Randstad wordt gegeven. Volgens Hoebe besteedt het Nederlands Filmfonds 80 tot bijna 95 procent van het budget in de regio-Amsterdam.

Die tendens is nu aan het veranderen, merkt Hoebe. Zo is eerder dit jaar afgesproken de Friese taal te bevorderen: het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt er de komende vijf jaar zo'n 18 miljoen euro voor uit.

Nader bewustzijn

Het doel van het filmfonds is vooral meer Friese films te laten verschijnen. Het gaat niet alleen over de Friese taal, ook het landschap en de culturele identiteit van de provincie moeten meer in beeld worden gebracht, vindt Hoebe. "Er is een nader bewustzijn ontstaan over talen en andere regio's. Er komt meer plek voor andere verhalen."

De filmmakers die aanspraak willen maken op een subsidie van het Fries Filmfonds moeten voldoen aan kwaliteitsstandaarden. Ook moeten de films een economische stimulans zijn voor Friesland. "Het gaat altijd om een korte film. Dat is een manier om nieuwe producten en makers een kans te geven."

Financiën

Waarschijnlijk zal het fonds tussen 3 en 5 ton per jaar binnenkrijgen, verwacht Hoebe. Eigenlijk is er meer nodig. "Ik denk dat je twee miljoen euro per jaar nodig hebt om echt iets te kunnen doen." Dat zou geld zou van de provincie, het Rijk, investeerders en het Nederlandse Filmfonds moeten komen. "Maar dat is de lange termijn."