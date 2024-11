AFP Een Poolse minister spreekt tijdens de opening van de basis

NOS Nieuws • vandaag, 22:30 Amerikanen openen raketverdedigingsbasis in Polen

In het noorden van Polen is een Amerikaanse raketverdedigingsbasis geopend. Polen noemt de basis een belangrijke stap in het beveiliging van NAVO-landen.

Aan de basis werd al gebouwd sinds de beginjaren van deze eeuw, toen George W. Bush nog president was van de VS. Het doel van de basis is om Europa te beschermen tegen dreiging uit Iran, al heeft Polen de basis altijd meer gezien als een vorm van Amerikaanse bescherming tegen Rusland.

Het Kremlin heeft vanaf het begin tegen het plan geprotesteerd en noemde de opening van de basis vandaag een verstoring van het militaire evenwicht in de regio. Rusland kondigt aan dat het "passende maatregelen" zal nemen.

De dreiging uit Iran wordt door een woordvoerder van Poetin afgedaan als een leugen. "Het was al vanaf het begin de bedoeling om ons militair in te dammen."

Ballistische raketten detecteren

De Poolse minister van Defensie sprak van "een buitengewone gebeurtenis in de geschiedenis van Polen, de VS en de NAVO". Het land ziet de opening als een bevestiging van de Amerikaanse inzet voor veiligheid in Europa.

Het is de vraag of de nieuwe president van de VS, Donald Trump, daar de komende jaren ook zo over denkt. Hij heeft eerder gedreigd uit de NAVO te stappen en niet op te willen draaien voor de veiligheid van Europa.

De gloednieuwe basis is uitgerust met een systeem van de Amerikaanse marine dat ballistische raketten kan detecteren, volgen en vernietigen. Acht jaar geleden werd in Roemenië een soortgelijke basis geopend.

Rutte

Ook secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte was in Polen. Hij prees het land om zijn hoge uitgaven aan defensie.

Polen is vanaf 1 januari 2025 een half jaar lang voorzitter van de Europese Unie. In die periode wil de Poolse premier Tusk zich sterk blijven maken voor hulp aan Oekraïne.