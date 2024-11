Schaatsbond stuurt Nuis en Beune naar World Cup, Otterspeer valt buiten de boot

Afgelopen zondag vloeiden er tranen van geluk op het binnenterrein van schaatstempel Thialf. Veteraan Hein Otterspeer (36) moest diep gaan, maar had met zijn vijfde plaats op de 1.000 meter in principe beslag gelegd op een ticket voor de komende World Cups.

De tranen bleken voorbarig, want nu heeft de selectiecommissie van schaatsbond KNSB meegedeeld dat Kjeld Nuis alsnog afgevaardigd zal worden op die afstand ten koste van Otterspeer. Bij de vrouwen geldt dat op de 3.000 meter voor Joy Beune.

De door liesklachten in Thialf afwezige Nuis krijgt een zogenoemde aanwijsplek op de 1.000 meter en de 1.500 meter. Op die laatste afstand gaat het aanwijzen van Nuis ten koste van Freek van der Ham.

"Kjeld heeft zijn positie als wereldtopper meerdere malen bewezen en haalt op beide afstanden op internationaal niveau medailles", schrijft Freek van der Wart namens de selectiecommissie. "Hij was een van de twee Nederlandse mannen die het afgelopen seizoen een medaille won op het WK Afstanden."

Bekijk hieronder hoe emotioneel Hein Otterspeer was toen hij dacht het World Cup-ticket binnen te hebben.

Otterspeer in tranen na World Cup-ticket 1.000 meter: 'Voldoening is groot'

Ook Nuis' vriendin Joy Beune krijgt alsnog een startplek van de schaatsbond voor de 3.000 meter. Voormalig wereldkampioene Antoinette Rijpma-De Jong, die in Thialf vijfde werd op de 3.000 meter, moet haar startplek afstaan.

Beune plaatste zich op vrijdag nog voor de World Cups op de 1.500 meter, maar miste de rest van het weekend door ziekte. Toch wilde de selectiecommissie voor haar een uitzondering maken. "Joy heeft zich in de tweede helft van afgelopen seizoen bewezen op de 3000 en 5000 meter als absolute wereldtopper", aldus Van der Wart. "Bij het WK Allround in Inzell zette Joy op de 3 kilometer een baanrecord neer met een tijd van 3.55.72 en ze werd vlak daarvoor in Calgary wereldkampioen op de 5 kilometer."