NOS Schaatsen • vandaag, 11:11 Roest laat eerste wereldbekers schieten vanwege nasleep verstandskies

Schaatser Patrick Roest komt niet in actie bij de eerste twee wereldbekers, die in Japan en China worden gehouden. De 28-jarige allrounder had via een eventuele aanwijsplek mogelijk aan beide toernooien kunnen meedoen, maar maakt daar geen gebruik van.

Roest kampt nog te veel met fysieke klachten, nadat eind oktober zijn verstandskies is getrokken. Hij heeft last van kaak- en hoofdpijn, waardoor hij niet optimaal kan presteren. De tweevoudig wereldkampioen op de 5 kilometer liet om die reden ook het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers in Thialf afgelopen weekend schieten.

Eerst herstellen

Roest baalt flink. "Het racen van wedstrijden is het mooiste wat er is. Daarom is het zo jammer dat ik deze twee wereldbekers moet overslaan. Maar het is belangrijk dat ik eerst weer helemaal goed herstel", zegt hij.

"De focus ligt nu eerst op volledig herstellen, van daaruit kan Patrick gaan bouwen aan zijn fysieke gesteldheid", aldus allround-trainer Robin Derks. "De wereldbekerwedstrijden in Nagano en Peking komen nog te vroeg voor hem."

Donderdag spraken we Roest over zijn ontstoken verstandskies en de nasleep hiervan:

0:49 Geen kwalificatietoernooi voor Roest: 'Afwachten of je aanwijsplek krijgt'