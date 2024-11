Orange Pictures Kjeld Nuis en Joy Beune in maart 2024 in Inzell

NOS Schaatsen • vandaag, 19:14 KNSB stuurt Nuis en Beune naar World Cup, uitgerekend Otterspeer is de dupe

Zondag vloeiden er tranen van geluk in Thialf. Veteraan Hein Otterspeer had bij het wereldbekerkwalificatietoernooi met een vijfde plaats op de 1.000 meter in principe beslag gelegd op een ticket voor de World Cups in Nagano (22-24 november) en Peking (29 november-1 december), maar nu is hij toch gepasseerd door de KNSB.

De selectiecommissie van de schaatsbond kiest ervoor om Kjeld Nuis af te vaardigen op de 1.000 meter en dat gaat ten koste van de 36-jarige Otterspeer. Nuis mag eveneens de 1.500 meter rijden en van die beslissing is Freek van der Ham het slachtoffer.

Ook Nuis' vriendin Joy Beune krijgt alsnog een startplek, voor de 3.000 meter. Voormalig wereldkampioene Antoinette Rijpma-De Jong moet haar ticket afstaan.

Nuis was in Thialf afwezig vanwege liesklachten en Beune moest het kwalificatietoernooi voortijdig afblazen vanwege ziekte.

Wereldtopper

"Kjeld heeft zijn positie als wereldtopper meerdere malen bewezen en haalt op beide afstanden op internationaal niveau medailles", schrijft Freek van der Wart namens de selectiecommissie. "Hij was een van de twee Nederlandse mannen die het afgelopen seizoen een medaille won bij de WK afstanden."

Bekijk hieronder hoe emotioneel Hein Otterspeer was toen hij dacht het World Cup-ticket binnen te hebben.

2:19 Otterspeer in tranen na World Cup-ticket 1.000 meter: 'Voldoening is groot'

Beune plaatste zich op vrijdag nog voor de World Cups op de 1.500 meter, maar miste de rest van het weekend door ziekte. Toch wilde de selectiecommissie voor haar een uitzondering maken.

"Joy heeft zich in de tweede helft van afgelopen seizoen bewezen op de 3.000 en 5.000 meter als absolute wereldtopper", aldus Van der Wart. "Bij de WK allround in Inzell zette Joy op de 3 kilometer een baanrecord neer met een tijd van 3.55,72 en ze werd vlak daarvoor in Calgary wereldkampioen op de 5 kilometer."

Nog geen shorttrack voor Schulting, wél World Cups langebaan De shorttracksters Suzanne Schulting en Angel Daleman blijven voorlopig bij de langebaanselectie en zullen ook in actie komen bij de eerste twee World Cups. "De enkel van Suzanne is deze week opnieuw onderzocht", aldus technisch directeur Remy de Wit. "Na overleg met de medische begeleiding is besloten dat ze voorlopig nog niet kan shorttracken, maar wél actief kan blijven op de langebaan. Zodra het medisch mogelijk is, zal ze de shorttracktrainingen weer oppakken." De pas 17-jarige Daleman was een van de revelaties van het kwalificatietoernooi.

De selectiecommissie, die naast voormalig shorttracker Van der Wart bestaat uit technisch directeur Remy de Wit en oud-schaatser Andries Kasper, heeft vooral de Olympische Spelen in Milaan in 2026 laten meewegen in haar keuze.

Van der Wart: "Het collectieve belang om volgend jaar met zo veel mogelijk Nederlanders te starten op de Spelen in Milaan is doorslaggevend geweest bij de beslissingen die we hebben genomen. Om onze uitgangspositie voor het maximale aantal quotumplaatsen voor Milaan te versterken, willen we bij de aanvang van het seizoen 2025-2026 zo veel mogelijk Nederlandse schaatsers in de A-groep van de World Cup zien te krijgen. Daar moeten we dit seizoen de basis voor leggen in de wereldbekerklassementen."

Roest en Kok

Patrick Roest, die zich had afgemeld voor het kwalificatietoernooi, liet maandag weten geen aanspraak te doen op een aanwijsplek voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden. De wereldkampioen op de 5.000 meter, die last heeft van de naweeën van een ontstoken verstandskies, focust zich op zijn herstel.

Femke Kok, de wereldkampioene op de 500 meter, is afwezig door een virusinfectie.

