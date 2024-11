Reuters Donald Trump (l.) en Joe Biden

NOS Nieuws • vandaag, 17:48 • Aangepast vandaag, 18:24 Trump bij gesprek met Biden op Witte Huis: 'Vandaag is de politiek mooi'

Voor het eerst in bijna vier jaar tijd was Donald Trump vandaag terug in het Witte Huis. Afzwaaiend president Joe Biden heette hem welkom. De twee beloofden elkaar een soepele overdracht van de macht in januari.

In tegenstelling tot in de campagnetijd hielden ze het beleefd. Met de open haard aan op de achtergrond, gaven ze elkaar een hand:

0:42 'Welkom terug' , zegt Biden tegen Trump

"Bedankt", zei Trump nadat Biden verteld had dat zijn team er "alles aan zal doen om je te accommoderen" bij de machtswisseling. "Politiek is hard en in veel gevallen niet fraai", zei de aankomend president. "Maar vandaag is dat wel zo. We gaan de soepelste machtsovergang krijgen die er mogelijk is."

Vervolgens barstte een kakofonie los van journalisten die door elkaar heen vragen stelden. De Democraat en de Republikein moesten er om glimlachen. Zonder dat er een vraag werd beantwoord, werd de pers naar buiten geleid.

Trump weigerde Biden te ontvangen

Het was een beladen ontmoeting tussen de twee bejaarde leiders. Vier jaar geleden had Trump, die toen afzwaaide als president, Biden niet uitgenodigd op het Witte Huis nadat de Democraat de verkiezingen had gewonnen. Het is uitzonderlijk dat een zittend president dat niet doet.

Trump heeft de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 nooit erkend. De Republikein beweert dat er grootschalige fraude is gepleegd, al is daar nooit bewijs voor gevonden. Trumps aanhangers bestormden op 6 januari 2021 het Capitool om te proberen te voorkomen dat de Democraten terugkeerden in het Witte Huis.

Trump sloeg vervolgens ook de inauguratie van Biden over. Hij was de eerste ex-president in 155 jaar tijd die dat deed.

Geen ontmoeting first ladies

De toekomstige en huidige first lady, Melania Trump en Jill Biden, hebben elkaar vandaag ook niet ontmoet. Ook dat is ongebruikelijk. Wel heeft Jill Biden een handgeschreven brief naar Melania Trump gestuurd, met daarin felicitaties voor de overwinning van haar man.

Na een voor Biden dramatisch verlopen tv-debat tegen Trump trok de Democraat zich terug als presidentskandidaat. Vicepresident Kamala Harris werd naar voren geschoven, maar uiteindelijk won Trump overtuigend de race om het presidentschap.

Hij kreeg ook in absolute zin de meeste stemmen, de zogenoemde popular vote. Het is de eerste keer in twee decennia dat een Republikeinse kandidaat dat is gelukt. Trumps partij heeft ook de macht overgenomen in de Senaat. De strijd om het Huis van Afgevaardigden is nog niet beslecht.