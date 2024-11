ANP Premier Schoof bij het Catshuis

NOS Nieuws • vandaag, 22:34 Schoof wil vriendschappelijke band met Trump, 'in belang van Nederland'

Premier Schoof hoopt een vriendschappelijke band op te bouwen met aankomend president Trump van de Verenigde Staten. Een goede verstandhouding met hem is belangrijk, zegt Schoof in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. "Het is in het belang van Nederland om in te schatten wat hij van plan is en om daar op een goede manier op te reageren."

Tijdens zijn eerste presidentschap tussen 2016 en 2020 bouwde toenmalig premier Rutte ook een goede relatie op met Trump. "Het is zeker mijn bedoeling om dat ook te doen", aldus Schoof.

"Het is belangrijk dat onze relaties goed zijn en dat we goed voeling houden met wat er de komende maanden wordt bedacht." De premier benadrukt dat Trump een zakenman is, die "deals" wil sluiten. "Dan moeten wij zorgen dat wij die deals hebben."

Zoeken

Eerder op de avond sprak Schoof telefonisch met Trump. Het gesprek ging onder meer over de onderlinge handelsrelatie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het viel Schoof op dat de nieuwe president "erg geïnteresseerd" is in Nederland.

Trump deed in zijn verkiezingscampagne stellige uitspraken over de rol van Amerika in Europa, met de belangrijkste boodschap: America First. Toch denkt Schoof dat de Republikeinse politicus nog bezig is met het bepalen van zijn positie ten opzichte van Nederland. "Hij is echt aan het zoeken hoe hij dat moet doen."

De premier heeft met Trump gesproken over het belang van Nederland om Oekraïne te laten winnen. "Als Oekraïne verliest, betekent dat veel voor de vrede en veiligheid in Nederland en Europa en ook voor Amerika." Verder heeft Schoof gevraagd om de oude handelsrelaties in stand te houden.

Schoof heeft Trump persoonlijk uitgenodigd om volgend jaar juni naar de NAVO-top in Den Haag te komen en daar reageerde hij volgens de premier positief op. Het gesprek duurde ongeveer een kwartier.