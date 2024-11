Honderden miljoenen voor meer metro's tussen Den Haag en Rotterdam

In samenwerking met

Op dit moment kunnen reizigers tussen de twee steden elke tien minuten een metro pakken. Omdat het aantal reizigers groeit en blijft groeien moet het aantal voertuigen per uur worden verhoogd, zegt MRDH-bestuurder Simon Fortuyn.

Woonwijken

Het aantal reizigers blijkt groeien doordat er nieuwe woonwijken in de buurt van metrolijnen gebouwd worden. Het aantal reizigers dat met de metro gaat, stijgt naar verwachting met zo'n 3 procent per jaar. "Voor een duurzame en leefbare samenleving is het dus noodzakelijk om het OV mee te laten groeien", aldus Fortuyn.