AFP Alexander Zverev

NOS Sport • vandaag, 16:07 • Aangepast vandaag, 22:23 Zverev klopt ook Ruud bij ATP Finals, bepleisterde Alcaraz te sterk voro Roebljov

Alexander Zverev heeft ook zijn tweede groepswedstrijd bij de ATP Finals in Turijn in winst omgezet. Dit keer was de in blakende vorm verkerende Duitser te sterk voor Casper Ruud: 7-6 (3), 6-3. Voor de Noor was het na zijn knappe zege op Carlos Alcaraz zijn eerste nederlaag op het eindejaarstoernooi.

Naast Zverev, die heel goede zaken deed, en Ruud is ook Alcaraz nog in de race voor een plek in de halve finales. De Spanjaard hield zijn kansen levend met een zege op Andrej Roebljov: 6-3, 7-6 (8).

0:52 Met een pleister op zijn neus wint Alcaraz bij ATP Finals van Roebljov

Zverev en Ruud hielden elkaar met sterke servicegames stevig in de greep. Hoewel Zverev iets meer aces produceerde, liep bij Ruud vooral de eerste opslag voortreffelijk en ook in de rally deed hij niet onder voor zijn opponent, die begin deze maand het masterstoernooi van Parijs op naam schreef en daardoor opschoof naar de tweede plaats op de wereldranglijst.

In de onvermijdelijk geworden tiebreak ging Ruud meteen op eigen service in de fout en kort daarop pakte Zverev nog een minibreak door weer eens de forehand van de Noor te bestoken met een forehand langs de lijn. Die achterstand wist Ruud niet meer weg te werken.

De tweede set was van hetzelfde laken een pak. Totdat Ruud op 3-4 een paar keer de bal niet lekker raakte en prompt een afzwaaier produceerde. Het kostte hem niet alleen de game, maar meteen ook de wedstrijd. Zverev, die eerder al Roebljov had verslagen, serveerde zich ongenaakbaar naar de overwinning.

Alcaraz verkouden

Alcaraz kampt met een verkoudheid en had vrij kansloos verloren van Ruud. Het was maar de vraag of hij zou kunnen aantreden tegen Roebljov. De 21-jarige Spanjaard, dit jaar de beste op Roland Garros, Wimbledon en in Indian Wells, kwam de baan op met een roze pleister op zijn neus om meer lucht binnen te krijgen.

Die ingreep bleek te helpen. Alleen in de eerste paar games oogde Alcaraz nog een beetje bedeesd, maar vervolgens vloog hij over de baan. Roebljov speelde zeer acceptabel, maar de Rus kreeg simpelweg nauwelijks kansen.

"Ik heb mezelf verrast," zei Alcaraz, die dinsdag nog een training had moeten afbreken. "Ik probeerde me gewoon te concentreren op mijn spel en wat ik moest doen en niet op dat ik me niet goed voelde. Zodra je de baan betreedt, moet je dat vergeten. Ik voelde me goed bij het lopen vanaf de baseline en ik had het gevoel dat ik vandaag meer opties had."