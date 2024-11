Reuters Carlos Alcaraz

NOS Sport • vandaag, 16:07 Bepleisterde Alcaraz klopt Roebljov en houdt zicht op halve finales ATP Finals

Carlos Alcaraz is nog in de race voor een plek in de halve finales van de ATP Finals. De Spanjaard, die het eindejaarstoernooi was begonnen met een nederlaag tegen Casper Ruud, hield zijn kansen levend door een zege op Andrej Roebljov: 6-3, 7-6 (8).

Alcaraz kampt met een verkoudheid en had vrij kansloos verloren van Ruud. Het was maar de vraag of hij zou kunnen aantreden tegen Roebljov. De 21-jarige Spanjaard, dit jaar de beste op Roland Garros, Wimbledon en in Indian Wells, kwam de baan op met een roze pleister op zijn neus om meer lucht binnen te krijgen.

'Vandaag meer opties'

Die ingreep bleek te helpen. Alleen in de eerste paar games oogde Alcaraz nog een beetje bedeesd, maar vervolgens vloog hij over de baan. Roebljov speelde zeer acceptabel, maar de Rus kreeg simpelweg nauwelijks kansen.

"Ik heb mezelf verrast," zei Alcaraz, die dinsdag nog een training had moeten afbreken. "Ik probeerde me gewoon te concentreren op mijn spel en wat ik moest doen en niet op dat ik me niet goed voelde. Zodra je de baan betreedt, moet je dat vergeten. Ik voelde me goed bij het lopen vanaf de baseline en ik had het gevoel dat ik vandaag meer opties had."

Later vandaag treden in dezelfde groep Ruud en Alexander Zverev, die ook al een overwinning op Roebljov op zak heeft, tegen elkaar in het strijdperk.