Topzwemmer Kyle Chalmers met Peter Bishop

vandaag, 14:20 Zwembond stelt Australiër Bishop aan als nieuwe hoofdcoach, ondanks onderzoek

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) heeft de 50-jarige Australiër Peter Bishop aangesteld als nieuwe hoofdcoach wedstrijdzwemmen. Het is de bedoeling dat hij vanaf 1 januari 2025 een rol gaat spelen in het traject van de Nederlandse topzwemmers richting de Spelen van 2028 in Los Angeles.

Bishop volgt Mark Faber op, die na een bewogen periode naar de Vlaamse Zwemfederatie is vertrokken. De voormalig coach van onder meer Tes Schouten, Caspar Corbeau en Arno Kamminga werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd daarvoor later vrijgesproken.

In opspraak

Ook Bishop is in zijn tijd bij de Australische zwembond in opspraak geraakt. Het South Australian Sports Institue startte een onderzoek na meldingen over het functioneren van de coach. Daarnaast werd hij in aanloop naar de Spelen van afgelopen zomer in Parijs overgeheveld naar een andere functie, waardoor hij zijn pupil en veelvoudig olympisch kampioen Kyle Chalmers niet kon begeleiden in Parijs.

De KNZB is hiervan op de hoogte. "Wij hebben ons hier uitvoerig over laten informeren, zowel door Peter zelf als Swimming Australia alsook zijn laatste werkgever", vertelt Sjors Lommerts, technisch directeur van de KNZB.

In Australië werkte Bishop samen met Jacco Verhaeren, die sinds september weer terug is bij de KNZB als 'performance strateeg topzwemmen'. De voormalig coach van onder meer Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogeband en Ranomi Kromowidjojo had dan ook een belangrijk aandeel in het aanstellen van zijn voormalig collega. "De ervaring die Jacco met hem heeft gehad woog zwaar mee natuurlijk", verklaart Lommerts.

Verhaeren zelf reageert ook op het onderzoek naar het functioneren van Bishop. "Waar hij van werd beschuldigd? Laat ik het zo zeggen: het betrof niet iets dat het daglicht niet kon verdragen. Dus geen mishandeling of ongewenste aanrakingen of iets dergelijks."

Volgens Verhaeren is de zaak inmiddels door alle partijen heel zorgvuldig bekeken en afgerond. "Zij hebben allen schriftelijk aan ons bevestigd dat deze zaak naar ieders tevredenheid is afgesloten tijdens de vorige olympische cyclus", besluit Lommerts.

Veel ervaring

Bishop heeft veel ervaring in de zwemwereld. Zo begeleidde hij Chalmers, die bij drie opeenvolgende Olympische Spelen in totaal negen medailles wist te veroveren. Ook coachte hij 13-voudig paralympisch kampioen Matthew Cowdrey.