ANP Mark Faber

NOS Sport • vandaag, 20:35 Coach Nederlandse zwemmers verruilt KNZB voor Vlaamse Zwemfederatie

Zwemcoach Mark Faber vertrekt bij het Amsterdamse High Performance Center en zet zijn loopbaan voort in België. De 51-jarige trainer treedt met onmiddellijke ingang als technisch directeur in dienst van de Vlaamse Zwemfederatie.

"Het is mijn uitgangspunt om niet langer dan acht jaar in eenzelfde functie te werken. Om die reden ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik in België gevonden", aldus de trainer van olympische medaillewinnaars Arno Kamminga, Caspar Corbeau en Tes Schouten.

Volgens Faber (51) staat zijn overstap los van het onderzoek dat de KNZB medio november 2023 naar hem instelde. Dit gebeurde na aantijgingen over vermeend ongepast gedrag tussen januari 2022 en mei 2023, de periode dat hij tevens als hoofdcoach topzwemmen van de zwembond fungeerde.

Er was volgens bondsdirecteur Aschwin Lankwarden destijds sprake van 'signalen van ongenoegen met elementen van grensoverschrijdend gedrag'. De KNZB nam het bureau Partners in Integriteit in de hand voor verder onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van Faber.

Vrijgesproken

In april 2024 werd de zwemcoach op alle punten vrijgesproken. Voor de KNZB bleef slechts overeind staan dat er sprake was van 'een gemengd beeld met betrekking tot omgangsvormen'.

Onmiddellijk nadat zijn naam was gezuiverd zei Faber zich bewust te zijn van de veranderde tijdgeest. Hij wees er daarbij op dat hij in de 27 jaar die hij in dienst was van de KNZB onmogelijk alles goed kon hebben gedaan. "Als ik Assepoester was geweest, had ik in de Efteling geweest", zo verklaarde hij destijds.

ANP Mark Faber (r) met Tes Schouten, die brons won in Parijs

In 1996 startte Faber zijn loopbaan als zwemtrainer bij De Water Kip in Barneveld. Van 2008 tot 2016 was hij bondscoach van de paralympische zwemmers. Tijdens Rio 2016 behaalde Nederland een recordscore van vier goud, zes zilver en elf brons.

Na het succes van Rio werd Faber coach van het High Performance Center in Amsterdam. Van 2021 tot 2023 combineerde hij die functie met een positie als hoofdcoach van de Nederlandse zwemploeg.

Succesvol op schoolslag

Faber was tijdens de laatste twee Olympische Spelen succesvol met de schoolslagzwemmers die hij in Amsterdam onder zijn hoede had. In 2021 greep Kamminga een zilveren medaille op zowel de 100 als 200 school. Tijdens de laatste Zomerspelen, in Parijs, veroverden Schouten en Corbeau brons op de 200 school. Kamminga viel in de Franse hoofdstad buiten de prijzen.

Wie Faber als coach gaat opvolgen is nog niet bekend. Per 1 september is oudgediende Jacco Verhaeren door de KNZB aangesteld als Performance Strateeg Topzwemmen. De man achter de successen van Inge de Bruijn, Ranomi Kromowidjojo en Pieter van den Hoogenband combineert die werkzaamheden met zijn functie binnen het managementteam van wielerploeg Visma-Lease a Bike.

Verhaeren is aangesteld om bij de KNZB een nieuwe organisatie op poten te zetten, iets dat hij eerder ook al in Australië en Frankrijk met succes deed. In de toekomstige constructie van het nationale zwemprogramma wordt Eindhoven per 2026 het enige High Performance Center van de zwembond.