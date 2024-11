Korstanje zwemt opnieuw Nederlands record op 50 meter vlinderslag

Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Singapore opnieuw zijn Nederlands record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Met 21,74 dook hij 0,25 onder de oude toptijd, die hij twee weken geleden in Shanghai had gezwommen.

In Singapore eindigde Korstanje als tweede achter Noè Ponti (21,64). De Zwitser had in de series nog een wereldrecord gezwommen. Met 21,50 was hij 0,14 sneller dan zijn in Shanghai gezwommen record.