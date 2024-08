ANP Nyls Korstanje hijgt uit

Korstanje grijpt naast medaille op 100 vlinder: 'Over vier jaar beter uitkomen'

Zwemmer Nyls Korstanje is als zesde gefinisht in de finale van de 100 meter vlinderslag. De man die vrijdag in de halve finale zijn eigen Nederlands record terugbracht van 50,78 tot 50,59 tikte in de eindstrijd aan in 50,83.

Het goud was voor Kristof Milak uit Hongarije (49,90). Hij bleef daarmee het Canadese duo Josh Liendo (49,99) en Ilya Kharun (50,45) voor.

De 25-jarige Korstanje was de vierde Nederlander in de geschiedenis die zich plaatste voor de olympische finale op de 100 vlinder. In 1980 tikte Cees Vervoorn in Moskou als vierde aan. Londen 2012 resulteerde in een zesde plaats voor Joeri Verlinden.

In de halve finale van de 50 vrij eindigde Valerie van Roon als twaalfde. Ze tikte aan in 24,67. Daarmee kwam ze tekort voor een plek in de finale van zondag, de laatste dag van het olympisch zwemtoernooi in Parijs.

De Zweedse Sarah Sjöström, kersvers olympisch kampioene op de 100 vrij, nam alvast een voorschot op de titel over 50 meter borstcrawl. Haar 23,66 betekende een olympisch record. Met die tijd was ze bovendien slechts vijf-honderdsten van een seconde verwijderd van haar eigen wereldrecord, dat dateert uit de zomer van 2023.

De Amerikaanse Gretchen Walsh eindigde als tweede (24,17), Katarzyna Wasick uit Polen tekende voor de derde tijd van de avond: 24,23.

Op de 4x100 wissel gemengd kwam Nederland evenmin in het spel voor. Kira Toussaint (rug), Caspar Corbeau (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Marrit Steenbergen (vrije slag) tikten aan in 3.43,12 en eindigden daarmee als zesde. De Verenigde Staten verzekerden zich van de olympische titel in een wereldrecord: 3.37,43.

Korstanje weet zijn zesde plaats op de 100 vlinder aan het feit dat hij bij de plaat niet goed uitkwam. Bij het keerpunt voerde hij het veld nog aan.

"Finishen is nu eenmaal heel erg moeilijk op de vlinderslag. Ik heb er de laatste tijd heel veel op getraind. Maar het was handiger geweest als ik beter had aangetikt. Goed uitkomen bij de finish is ook een beetje toeval."

ANP Nyls Korstanje verbijt de pijn

Kostanje is niet bepaald het prototype van een topsporter. Om voor een race in de juiste stemming te komen, luistert hij niet naar opzwepende klanken. HIj visualiseert liever zijn race met zoetgevooisde klanken van klassieke filmmuziek op zijn koptelefoon. Het verloop van de wedstrijd in zijn hoofd afspelen is overigens een techniek die hij leerde van drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo.

Kostbare misser

De werkelijkheid blijkt soms echter een stuk weerbarstiger dan de gedroomde race. Tijdens de WK van eerder dit jaar in Doha leek Korstanje bijvoorbeeld op de wereldtitel af te stevenen. De wedstrijd in het Emiraat bleek net te lang om er een succes van te maken. Na 98 meter kwam hij ook toen niet goed uit, waarmee een gouden medaille uit zijn handen glipte.

De kostbare misser hakte er dusdanig, dat Korstanje de hulp van een sportpsycholoog moest inschakelen om de deceptie boven te komen. Als vierde aantikken hoort er soms nu eenmaal bij in het leven, was de mededeling die de mislukte race voor hem in perspectief moest plaatsen.

Hij stelde zich voor Parijs nieuwe doelen, die hij niet met de wereld deelde. Korstanje waakt er zodoende voor om door zijn omgeving gezien te worden als iemand die zich bedient van grootspraak. Het verklaart waarom Korstanje zich zo thuis voelt in de Verenigde Staten, waar hij tot vorig jaar studeerde aan de North Carolina State University.

Op zijn achttiende waagde hij de oversteek naar het zelfbenoemde land van de onbegrensde mogelijkheden, nadat hij in 2016 indruk had gemaakt de Europese jeugdkampioenschappen. Uit de stapel aanbiedingen die hem bereikten, onder meer van Michael Phelps' voormalige coach Bob Bowman, koos hij voor een verblijf aan de Amerikaanse oostkust.

Acht jaar, een derde deel van zijn jonge leven, woonde hij in de Verenigde Staten. Hij leerde er naar eigen zeggen racen.

Nu heeft hij vier jaar de tijd om te leren finishen. Korstanje staat te popelen om er in 2028 in Los Angeles opnieuw bij te zijn. "Misschien kom ik dan wel goed uit bij de plaat."