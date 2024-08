NOS Sport • gisteren, 21:19 Korstanje in recordtijd naar finale 100 vlinder: 'Wordt de kers op de taart'

1:52 Korstanje plaatst zich met Nederlands record voor finale 100 meter vlinderslag

Nyls Korstanje is er bij de Olympische Spelen in Parijs met glans in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De pupil van Patrick Pearson tikte in de halve eindstrijd aan in 50,59.

Daarmee verbeterde de 25-jarige Fries zijn eigen nationaal record met 0,19 seconde en ging hij als vierde naar de laatste acht. De strijd om het goud staat zaterdagavond op het programma.

De snelste tijd van de avond kwam op naam van de Hongaar Kristof Milak (50,38). Hij hield de Fransman Maxime Grousset (50,41) en de Canadees Josh Liendo (50,42) achter zich.

Opvolger Vervoorn en Verlinden

Korstanje werd in de La Défense Arena de derde Nederlander die zich plaatste voor een olympische finale over twee banen vlinderslag. Tijdens de Spelen van 1980 in Moskou eindigde Cees Vervoorn als vierde. In 2012 finishte Joeri Verlinden in Londen als zesde.

Tijdens de wereldkampioenschappen eerder dit jaar in Doha eindigde Korstanje nog als vierde op de 100 vlinder, het beste resultaat op dat nummer ooit door een Nederlander behaald op een WK.

2:35 Korstanje blij na halve finale 100 vlinder: 'Alles komt op juiste moment bij elkaar'

"Dit geeft heel veel voldoening", klonk het in de catacomben van de immense zwemarena. "Ik wist dat dit resultaat erin zat. Sinds ik vorig jaar dat Nederlands record zwom, heb ik dikke stappen gemaakt. Ik heb er alles aan gedaan om hier nog een keer zo goed te zijn. Alles komt op het juiste moment bij elkaar."

Korstanje keerde halverwege als eerste en behield in de tweede 50 meter de ontspanning om niet in te storten. "Ik ging beheerst af om zodoende op de tweede baan nog wat over te houden. Vanmorgen in de series kwam ik daar de man met de hamer nog tegen. Nu kon ik die van me af duwen."

Het behalen van de finale was voor Korstanje een overwinning op zich. Het maakt dat hij zaterdagavond om 20.30 uur ontspannen en met maar één gedachte in het achterhoofd op het startblok stapt in de olympische finale. "Ik heb niets te verliezen."

"Dit wordt de kers op de taart. Ik moet gewoon vrijuit zwemmen en mooie dingen laten zien."

Marchand koning zwemtoernooi

Met zijn vierde goud van het toernooi mag Léon Marchand zich nu al de koning van het olympisch zwemtoernooi noemen. De 22-jarige Fransman sleepte op de 200 meter wisselslag met 1.54,06 al zijn vierde gouden medaille in de wacht, op slechts 0,06 seconden van het dertien jaar oude wereldrecord van de Amerikaan Ryan Lochte.

De thuiszwemmer was ook al de snelste op de 200 schoolslag en vlinderslag en de 400 wisselslag.

1:02 Marchand evenaart met vier goud Spitz en Phelps: 'Dat zijn levende legendes'

Alleen de Amerikaanse grootheden Mark Spitz en Michael Phelps slaagden er ooit in op één Olympische Spelen vier stuks individueel goud in de wacht te slepen.

Marchand legde zijn basis voor zijn prestaties in de Verenigde Staten. Daar traint hij bij Bob Bowman, de voormalige coach van Phelps. Voorlopig heeft The Baltimore Bullit negentien stuks olympisch goud meer in de kast hangen dan de Fransman.