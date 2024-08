Gemengde estafettezwemmers bereiken olympische finale 4x100 meter wisselslag

De Nederlandse gemengde estafetteploeg heeft op de Olympische Spelen in Parijs de finale gehaald van de 4x100 meter wisselslag.

Zwemmers Kai van Westering, Caspar Corbeau, Tessa Giele en Marrit Steenbergen zwommen met 3.43,60 de vierde tijd. De finale is op zaterdag.

Exit Steenbergen, Korstanje door

Steenbergen was er eerder op de dag niet in geslaagd zich individueel te plaatsen voor de halve finales van de 200 meter wisselslag. De nummer zeven van de 100 meter vrije slag zwom in de series met 2.13,21 de twintigste tijd.