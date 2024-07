NOS Sport • vandaag, 20:39 Steenbergen stelt teleur op 100 meter vrij, Schouten naar finale 200 meter schoolslag

1:22 Steenbergen grijpt met zevende plek ruim naast medaille in finale 100 vrij

Marrit Steenbergen heeft bij de Olympische Spelen in Parijs in de finale van de 100 meter vrije slag naast een medaille gegrepen. De regerend wereldkampioene tikte als zevende aan in 52,83.

De Zweedse Sarah Sjöström pakte verrassend het goud in 52,16. Haar laatste zege in een groot internationaal titeltoernooi op de 100 vrij dateerde van 2018, toen ze in Glasgow de Europese titel greep. Nooit eerder was ze de snelste op een mondiaal toernooi over twee banen borstcrawl.

Wel heeft de 30-jarige Sjöström met 51,71 al zeven jaar het wereldrecord in handen. Acht jaar geleden, in Rio de Janeiro, was ze de snelste op de 100 vlinder, tweede op de 200 vrij en derde op de 100 vrij. Op dat laatste nummer eindigde ze drie jaar geleden in Tokio als vijfde.

In de La Défense Arena van Parijs was er zilver voor de Amerikaanse Torri Huske (52,29). Het brons ging naar Siobhan Haughey uit Hongkong: 52,33.

Schouten naar finale 200 meter schoolslag Tes Schouten verzekerde zich op de 200 meter schoolslag van een plek in de finale, die donderdag om 21.00 uur op het programma staat. De regerend wereldkampioene tikte aan in een tijd van 2.22,74. Daarmee ging Schouten als derde naar de eindstrijd. Ze diende alleen de Amerikaanse Kate Douglass (2.19,74) en de Zuid-Afrikaanse Tatjana Smith (2.19,94) voor zich te dulden.

Steenbergen kwam in het spel om de knikkers nauwelijks voor. "Van tevoren had ik iets van: alles is goed. Maar achteraf gezien had ik hier meer van verwacht en gehoopt", reageerde ze na afloop van de 100 meter-finale. "Ik heb het gevoel dat ik beter ben dan dit."

De vraag waarom ze bleef steken op de voorlaatste plaats moest de 24-jarige Friezin onbeantwoord laten. "Ik weet niet hoe het kwam; het liep gewoon niet. Voor mijn gevoel miste ik snelheid op de tweede 50 meter."

Steenbergen ging haar eerste baan af in 25,38, maar had vervolgens te maken met een moeizaam keerpunt. "De opening voelde makkelijk, maar daarna was voor mijn gevoel alle snelheid eruit. Dit was in ieder niet wat ik wilde."

2:32 Steenbergen na zevende plek op 100 meter vrij: 'Denk dat ik beter ben dan dit'

Last van zenuwen had de winnares van het WK-goud in Doha naar eigen zeggen niet. "Ik had een beetje kriebeltjes, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik denk niet dat het daaraan lag." Indachtig haar wereldtitel was Steenbergen eerder gefrustreerd dan boos. "Ik had hier veel meer uit willen halen."

Steenbergen moet nu de blik richten op de rest van het toernooi, waar ze individueel nog start op de 200 meter wisselslag en een aantal estafettenummers. "Het wordt een kwestie van de knop omzetten. Ik zal wel moeten, want ik heb nog genoeg te doen hier in Parijs."