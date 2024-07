NOS Sport • vandaag, 11:28 • Aangepast vandaag, 13:20 Estafettezwemsters lopen olympische finale mis, Kamminga en Corbeau overtuigen

3:10 Estafettezwemsters grijpen naast olympische finale met negende plek

De Nederlandse estafettezwemsters hebben zich bij de Olympische Spelen in Parijs niet geplaatst voor de finales van de 4x100 meter vrije slag. Arno Kamminga, Caspar Corbeau en Tessa Giele hadden op de individuele nummers wel succes met het behalen van halve finales.

Tessa Giele, Kim Busch, Sam van Nunen en Marrit Steenbergen zwommen in de halve finale van de estafette naar een tijd van 3:36.78 en vielen met de negende tijd net buiten de boot. Alleen de top acht zwemt vanavond de finale.

Na twee zwemsters lag Nederland op de zesde plaats. Van Nunen en Steenbergen verkleinden het gat, maar slotzwemster Steenbergen tikte aan als vierde, net achter nummer twee Groot-Brittannië en nummer drie Italië.

Regerend wereldkampioen

Bij de WK in Doha in februari, waar veel toppers ontbraken, grepen Busch en Steenbergen (samen met Kira Toussaint en Janna van Kooten) nog de wereldtitel in 3.36,61. Dit onderdeel is sinds 1912 olympisch en Nederland was met twee gouden, zes zilveren en vier bronzen succesvol in het verleden.

1:55 Estafettevrouwen balen van negende plaats: 'Jammer dat het net niet lukt'

"We gingen natuurlijk voor een finaleplek, dat het net niet lukt is super jammer", reageerde Steenbergen na afloop. "We moesten alles op alles zetten om die finale te gaan halen. Je weet dat het moeilijk wordt, maar we hadden er wel vertrouwen in dat we het gingen halen."

Persoonlijk record Corbeau

Kamminga en Corbeau begonnen hun olympische zwemtoernooi uitstekend. Beiden wonnen hun serie op de 100 meter schoolslag en plaatsten zich zodoende voor de halve finales van vanavond.

De 23-jarige Corbeau was de snelste van het hele veld en met een tijd van 59,04 haalde hij 0,14 seconde van zijn persoonlijk record af dat hij in mei in Londen zwom.

De vijf jaar oudere Kamminga, op de Spelen van Tokio goed voor zilver, klokte de vijfde tijd: 59,39. In zijn serie bleef hij de Duitser Melvin Imoudu (tweede) en de Chinees Haiyang Qin (derde) voor.

Adam Peaty, tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand, zwom met 59.18 de tweede tijd in de series.

Ook Giele halvefinaliste

Ook Giele plaatste zich voor de halve finales, maar dan op de 100 meter vlinderslag. In de series zwom ze een tijd van 57.89. Dat was goed voor een vijftiende plaats. De Chinese Zhang Yufei, goed voor zilver in Tokio, was de snelste in de series, voor de Japanse Mizuki Hirai.

1:19 Giele naar halve finales 100 meter vlinderslag: 'Ik vond het doodeng'

De halve finales zijn vanavond om 20.30 uur. De 21-jarige Giele, die een PR heeft van 57,39, won op de EK kortebaan in 2023 goud op de 50 meter vlinderslag.